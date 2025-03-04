Galatasaray gönderdiğine bin pişman olmuştu! Victor Nelsson Roma'dan her an geri dönebilir

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’ın devre arasında İtalyan devi Roma’ya kiraladığı Victor Nelsson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın Nelsson'un yerine aldığı Cuesta Sarı-Kırmızılılar'ı bin pişman ederken Roma'dan müjdeli haber geldi.

Galatasaray'ın 10 milyon avro satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, Çizme ekibinde göze giremedi. Venezia maçında 32, Parma maçında ise 45 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu Monza ve Como maçlarında kulübeden çıkamadı.

GERİ DÖNEBİLİR

Nelsson'un sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

CUESTA YOLCU

Öte yandan, Cimbom’un yaz transfer döneminde iyi bir teklif alması halinde Cuesta ile yollarını ayırmayı hedeflediği öğrenildi.