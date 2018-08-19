Galatasaray Göztepe maçı canlı izle: Renktaşlar sahaya! Saat kaçta, nasıl izlenecek? (Bein Sports ve alternatif kanallar)

Süper Lig’in 2. haftası bu akşam Galatasaray Göztepe maçı ile devam edecek. İki sarı kırmızılı yani renktaş takımın karşı karşıya geleceği maç oldukça çekişmeli geçecek. Geçtiğimiz senenin iyi ekiplerinden Göztepe İstanbul’a iddialı geldi. Galatasaray da Fenerbahçe’nin mağlup olarak 3 puan kaybetti bu hafta 3 puan alarak avantaj elde etmek istiyor. Peki Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta başlayacak ve nasıl canlı izlenebilecek? İşte Beinsports ve alternatif kanallar ile ilgili detaylar...
Sarı kırmızılı İstanbul ve İzmir ekiplerinin maçı Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak. Türk Telekom Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık ve hakem ekibi yönetecek.
Galatasaray Göztepe maçını statta izleyemeyecek, Türkiye’deki taraftarlar Beinsports ile karşılaşmayı canlı izleyebilecekler. Aboneliği olmayanlar haftasonu paketi alarak Beinconnect aracılığı ile maçı internetten canlı seyredebilirler. Bunun yanında maçı aşağıda linki bulunan Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.
Galatasaray Göztepe maçı canlı anlatım
ALTERNATİF KANALLAR
Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında Galatasaray Göztepe maçını gösterecek olan kanalların listesi...
| ÜLKE | KANALLAR
| -------- | --------
| Endonezya | beIN Sports Connect Indonesia
| Avustralya | beIN Sports Connect
| Brunei | beIN Sports Connect Thailand
| Kamboçya | beIN Sports Connect Thailand
| Kanada | beIN SPORTS CONNECT Canada
| Fransa | beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 9, beIN Sports 2
| Laos | beIN Sports Connect Thailand
| Yeni Zelanda | beIN Sports Connect New Zealand
| Filipinler | beIN Sports Connect Philippines
| Tayland | beIN Sports Connect Thailand
| Amerika Birleşik Devletleri | beIN SPORTS CONNECT
GALATASARAY’DA SON DURUM
İstanbul’un sarı kırmızılı ekibi Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etmiş, lige 3 puan ile başlamıştı. Süper Lig kupasında ise kupayı Akhisarspor’a kaptırmıştı. Galatasaray geçtiğimiz sezondan bu yana 19 maçtır evinde yenilmiyor ki bu akşam bu seriyi sürdürmek istiyor.
GÖZTEPE’DE SON DURUM
Göztepe ise sarı kırmızılı rektaşının aksine lige mağlubiyet ile başladı. Bu hafta evinde Fenerbahçe’yi 1-0 yenen Yeni Malatyaspor’a ilk hafta İzmir'de 3-1 yenilmişti. Göztepe’nin son 5 maçlık performansına bakıldığında da hiç galibiyet gözükmüyor. Göztepe oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet yaşadı ve 2 kere beraberlik aldı. Süper Lig’de de 9 maçtır deplasmanda yeniliyor.
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray kadrosunda en çok merak edilen konu Gomis’in ilk 11’de yer alıp almayacağı. İşte takımların bu akşam sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11’leri...
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Belhanda, Onyekuru, Eren (Gomis)
Göztepe: Göktuğ, Gassama, Reis, Titi, Traore, Ngando, Alpaslan, Borges, Halil, Yasin, Deniz (Gouffran)
Dünyaca ünlü yıldız 36 yaşında transfer oldu
Beşiktaş'tan Vagner Love'a şok teklif!
''Yeni transferimiz Galatasaray'da şampiyon oldu''
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano Al Nassr yolcusu
Fikret Orman Negredo'nun golünden sonra tableti parçaladı
Serdar Taşçı Galatasaray'a önerildi
Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nı bırakmayacağını açıkladı!
Avrupa liglerinde biten transferler!
Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!
Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te
Trabzonspor'da Özkan Sümer yönetime istifasını sundu!
Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum