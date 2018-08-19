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Galatasaray Göztepe maçı canlı izle: Renktaşlar sahaya! Saat kaçta, nasıl izlenecek? (Bein Sports ve alternatif kanallar)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta nasıl canlı izlenebilecek? Bugün renktaş iki kulüp Süper Lig’in 2. haftasında karşı karşıya geliyor. Göztepe iddialı, Galatasaray da Fenerbahçe’nin mağlup olması avantajını kaçırmak istemiyor. İşte Galatasaray Göztepe maçı canlı izleme detayları, takımların son form durumu ve muhtemel kadrolar...

Galatasaray Göztepe maçı canlı izle: Renktaşlar sahaya! Saat kaçta, nasıl izlenecek? (Bein Sports ve alternatif kanallar)

Süper Lig’in 2. haftası bu akşam Galatasaray Göztepe maçı ile devam edecek. İki sarı kırmızılı yani renktaş takımın karşı karşıya geleceği maç oldukça çekişmeli geçecek. Geçtiğimiz senenin iyi ekiplerinden Göztepe İstanbul’a iddialı geldi. Galatasaray da Fenerbahçe’nin mağlup olarak 3 puan kaybetti bu hafta 3 puan alarak avantaj elde etmek istiyor. Peki Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta başlayacak ve nasıl canlı izlenebilecek? İşte Beinsports ve alternatif kanallar ile ilgili detaylar...

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sarı kırmızılı İstanbul ve İzmir ekiplerinin maçı Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak. Türk Telekom Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık ve hakem ekibi yönetecek.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLEME

Galatasaray Göztepe maçını statta izleyemeyecek, Türkiye’deki taraftarlar Beinsports ile karşılaşmayı canlı izleyebilecekler. Aboneliği olmayanlar haftasonu paketi alarak Beinconnect aracılığı ile maçı internetten canlı seyredebilirler. Bunun yanında maçı aşağıda linki bulunan Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.

Galatasaray Göztepe maçı canlı anlatım

ALTERNATİF KANALLAR

Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında Galatasaray Göztepe maçını gösterecek olan kanalların listesi...

| ÜLKE | KANALLAR

| -------- | --------

| Endonezya | beIN Sports Connect Indonesia

| Avustralya | beIN Sports Connect

| Brunei | beIN Sports Connect Thailand

| Kamboçya | beIN Sports Connect Thailand

| Kanada | beIN SPORTS CONNECT Canada

| Fransa | beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 9, beIN Sports 2

| Laos | beIN Sports Connect Thailand

| Yeni Zelanda | beIN Sports Connect New Zealand

| Filipinler | beIN Sports Connect Philippines

| Tayland | beIN Sports Connect Thailand

| Amerika Birleşik Devletleri | beIN SPORTS CONNECT

GALATASARAY’DA SON DURUM

İstanbul’un sarı kırmızılı ekibi Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etmiş, lige 3 puan ile başlamıştı. Süper Lig kupasında ise kupayı Akhisarspor’a kaptırmıştı. Galatasaray geçtiğimiz sezondan bu yana 19 maçtır evinde yenilmiyor ki bu akşam bu seriyi sürdürmek istiyor.

GÖZTEPE’DE SON DURUM

Göztepe ise sarı kırmızılı rektaşının aksine lige mağlubiyet ile başladı. Bu hafta evinde Fenerbahçe’yi 1-0 yenen Yeni Malatyaspor’a ilk hafta İzmir'de 3-1 yenilmişti. Göztepe’nin son 5 maçlık performansına bakıldığında da hiç galibiyet gözükmüyor. Göztepe oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet yaşadı ve 2 kere beraberlik aldı. Süper Lig’de de 9 maçtır deplasmanda yeniliyor.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray kadrosunda en çok merak edilen konu Gomis’in ilk 11’de yer alıp almayacağı. İşte takımların bu akşam sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11’leri...

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Belhanda, Onyekuru, Eren (Gomis)

Göztepe: Göktuğ, Gassama, Reis, Titi, Traore, Ngando, Alpaslan, Borges, Halil, Yasin, Deniz (Gouffran)

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