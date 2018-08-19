Galatasaray Göztepe maçı canlı izle: Renktaşlar sahaya! Saat kaçta, nasıl izlenecek? (Bein Sports ve alternatif kanallar)

Süper Lig’in 2. haftası bu akşam Galatasaray Göztepe maçı ile devam edecek. İki sarı kırmızılı yani renktaş takımın karşı karşıya geleceği maç oldukça çekişmeli geçecek. Geçtiğimiz senenin iyi ekiplerinden Göztepe İstanbul’a iddialı geldi. Galatasaray da Fenerbahçe’nin mağlup olarak 3 puan kaybetti bu hafta 3 puan alarak avantaj elde etmek istiyor. Peki Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta başlayacak ve nasıl canlı izlenebilecek? İşte Beinsports ve alternatif kanallar ile ilgili detaylar...

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sarı kırmızılı İstanbul ve İzmir ekiplerinin maçı Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak. Türk Telekom Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık ve hakem ekibi yönetecek.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLEME

Galatasaray Göztepe maçını statta izleyemeyecek, Türkiye’deki taraftarlar Beinsports ile karşılaşmayı canlı izleyebilecekler. Aboneliği olmayanlar haftasonu paketi alarak Beinconnect aracılığı ile maçı internetten canlı seyredebilirler. Bunun yanında maçı aşağıda linki bulunan Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.