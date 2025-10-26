SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Galatasaray-Göztepe maçındaki kırmızı karta Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan olay yaratacak açıklama!

Galatasaray’ın Göztepe’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Göztepe’nin ilk yarının sonunda gördüğü kırmızı kart için tepkiler gelmeye devam ediyor. Bokele’nin oyundan atılması ile alakalı Fenerbahçeliler Derneği’nde açıklamalarda bulunan bakan Sadettin Saran, ‘‘Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi’’ ifadelerinde bulundu.

Galatasaray-Göztepe maçındaki kırmızı karta Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan olay yaratacak açıklama!
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’in 10.haftasında Galatasaray’ın Göztepe’yi 3-1 mağlup etmesinin ardından ilk yarının sonlarında gelen kırmızı kart gündem oldu. Kamuoyunda oluşan kırmızı kartın yanlış olduğu yorumları üzerine Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran’dan olay yaratacak açıklamalar geldi. İşte sözleri..

‘‘OLANLARI TÜM TÜRKİYE İZLEDİ…’’

Galatasaray-Göztepe maçındaki kırmızı karta Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan olay yaratacak açıklama! 1

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, ‘‘Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Biz FBliyiz. Biz sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz.’’ dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray-Göztepe maçındaki kırmızı karta Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dan olay yaratacak açıklama! 2

Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının 42.dakikasında hava topunda Osimhen ile Bokele mücadeleye girdi. Kıran kırana geçen ikili mücadelenin ardında yerde kalan Osimhen oldu. Hakem Bokele’nin Osimhen’i suratına müdahale ettiği kararına vardı ve Göztepe’li ismi ikinci sarıdan oyundan attı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 1
Göztepe Göztepe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen'den Fenerbahçe'ye olay yaratacak sözler: "Şimdi ağlamaya başlayacaklar"Osimhen'den Fenerbahçe'ye olay yaratacak sözler: "Şimdi ağlamaya başlayacaklar"
G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!
Anahtar Kelimeler:
kırmızı kart Sadettin Saran son dakika fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

'Bu dönem altın fırsat' Akın başlıyor! Heyecanlı bekleyiş 'Kişi başı 1200 dolar'

'Bu dönem altın fırsat' Akın başlıyor! Heyecanlı bekleyiş 'Kişi başı 1200 dolar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.