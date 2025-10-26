Galatasaray-Göztepe maçındaki kırmızı karta Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan olay yaratacak açıklama!

Süper Lig’in 10.haftasında Galatasaray’ın Göztepe’yi 3-1 mağlup etmesinin ardından ilk yarının sonlarında gelen kırmızı kart gündem oldu. Kamuoyunda oluşan kırmızı kartın yanlış olduğu yorumları üzerine Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran’dan olay yaratacak açıklamalar geldi. İşte sözleri..

‘‘OLANLARI TÜM TÜRKİYE İZLEDİ…’’

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, ‘‘Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Biz FBliyiz. Biz sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz.’’ dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının 42.dakikasında hava topunda Osimhen ile Bokele mücadeleye girdi. Kıran kırana geçen ikili mücadelenin ardında yerde kalan Osimhen oldu. Hakem Bokele’nin Osimhen’i suratına müdahale ettiği kararına vardı ve Göztepe’li ismi ikinci sarıdan oyundan attı.