Galatasaray Göztepe'yi 3-1'le geçti! Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu kırmızı karta isyan etti! '' Futbola ihanet...''

Galatasaray’ın Göztepe’yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından ilk yarıda Göztepe’den Bokele’nin ikinci sarı karttan atıldığı pozisyon için eski hakemlerden isyan geldi. Ahmet Çakar, ‘‘Böyle bir sarıdan kırmızı kart futbola ihanettir” sözlerini sarf ederken, Erman Toroğlu, ‘‘Yıllardır değişmeyen tablo’’ diyerek sitem etti.

İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI KART!

Karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray’lı Victor Osimhen ile girdiği pozisyon sonucunda ikinci sarı kartı gören Bokele, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikaya kadar başa baş giden karşılaşma kırmızı kartın ardından özellikle ikinci yarıda ev sahibi Galatasaray’a geçti.

“FUTBOLA İHANET”

Sportz uygulamasında pozisyonu değerlendiren yorumcu Ahmet Çakar, hakem Oğuzhan Çakır’ın kararını sert bir dille eleştirdi.

İlk faul yapanın Osimhen olduğunu vurgulayan Ahmet Çakar, “Karar kesinlikle yanlış çünkü sarı kart gördüğü pozisyonda ilk faulü yapan arkadan sarılan Osimhen. Oyuncu kurtulmak için elini kolunu sallıyor temas oluyor. Böyle bir sarıdan kırmızı kart futbola ihanettir” dedi.

"GALATASARAY HAKEM KARARIYLA KAZANDI, NET!"

Erman Toroğlu: "Güzel bir maç izleyecektik ama maalesef hakem bize bunu izlettirmedi; kırmızı karttan dolayı. Yıllardır değişmeyen tablo. Galatasaray ve Fener kurtarıyor ama olan Türk futboluna oluyor." dedi.

Toroğlu, ‘‘Galatasaray hakem kararıyla kazandı, net! Bokele'nin kırmızı kartı öncesi Osimhen'in yüzde yüz faulu var. Osimhen Türkiye'yi çabuk çözdü. Hakemler Osimhen’e dikkat etsin. Osimhen hakemle biraz fazla oynamaya başladı.’’ İfadelerin kullandı.

GÖZTEPE'DEN TEPKİ! '' HER SENE AYNI FİLM''