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Galatasaray, GSPara dijital bankacılık uygulamasını tanıttı! Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan önemli açıklamalar: İlklerin takımı yine bir ilke imza attı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.10.2024 23:22
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Galatasaray Kulübü ile QNB Finansbank'ın hayata geçirdiği GSPara dijital bankacılık uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi. RAMS Park'ta yapılan tanıtım etkinliğinde Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, GSPara dijital bankacılık uygulamasını tanıttı! Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan önemli açıklamalar: İlklerin takımı yine bir ilke imza attı...

Galatasaray'ın QNB Finansbank ile ortaklaşa hayata geçirdiği GSPara dijital bankacılık uygulaması bugün tanıtıldı. RAMS Park'ta yapılan tanıtım etkinliğine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk, futbolcular Fernando Muslera, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras katıldı.

DURSUN ÖZBEK: ''BİR İLKE İMZA ATIYORUZ''

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Etkinlikte açıklamada bulunan Dursun Özbek, "İlklerin ve enlerin kulübü olarak bir ilke imza atıyor ve GSPara'yı Galatasaraylılar ile buluşturuyoruz. GSPara ile dünyada ilk defa bir spor kulübü böyle büyük bir projeye imza atıyor. Kulübümüzün yenilikçi vizyonunu dijital dünyaya taşımanın adımını atıyoruz. GSPara ile dünyada bir ilki gerçekleştirmekle kalmayacağız Galatasaray'ın finansına büyük katkı sağlayacağız. Burada yarattığımız finansal değer, sportif başarılar için önemli bir kaynak oluşturacak. Galatasaray'a gönül vermiş herkesi bu uygulamaya davet ediyorum." diye konuştu.

OKAN BURUK: ''GALATASARAY'IN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

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Teknik direktör Okan Buruk ise "İlklerin takımı Galatasaray yine bir ilke imza attı. Tüm Galatasaraylıları uygulamayı kullanmaya davet ediyoruz. Galatasaray'ın geleceği için bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR MARKA OLMAYA ADAY''

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QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ise şunları kaydetti:

"Bugün dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan, bir spor kulübüne özel geliştirilmiş dijital bankacılık uygulaması GSPara'yı kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. GSPara, dijital bankacılığın Galatasaraylısı. Galatasaray yönetimi yaklaşık 1,5 önce bu proje ile bizlere geldiğinde ne kadar önemli bir proje olduğunu anlamış ve bankacılık partneri olarak yer almaktan duyacağımız heyecanı da paylaşmıştık. Bugün bu proje hayata geçmiş bulunuyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek nezdinde tüm Galatasaray yönetimini bu vizyonları sebebiyle kutlamak isterim. GSPara yeni bir marka olabilir ama Galatasaray camiasına ait çok önemli bir marka olmaya aday. Hem Galatasaray'a hem de Galatasaray taraftarlarına birçok finansal imkanlar kazandıracağını düşünüyorum. Tüm Galatasaray camiasına hayırlı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Dursun Özbek galatasaray
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