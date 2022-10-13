Galatasaray, Guinness rekorlar kitabına girdi! Dünyada bunu başarabilen hiçbir takım yok...

Galatasaray, Avrupa'da kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Yapılan transferlerle sezon başında gündemi süsleyen sarı-kırmızılılar bu kez de stadyumuyla ön plana çıktı.

GUİNNESS REKORLAR KİTABI GALATASARAY'I YAZDI

Guinness Dünya Rekorları, İstanbul'daki Nef Stadyumu stadyumunu, bir stadyum tarafından üretilen en yüksek güneş enerjisi rekoru olan 4.2 MW ile tarihe geçtiğini açıkladı.

STADYUMUN %63 ENERJİSİ BURADAN SAĞLANIYOR

Galatasaray stadyumunun çatısında bulunan güneş panellerinden üretilen enerji ile stadyumun elektrik ihtiyacının yüzde 63'ü karşılanabiliyor. Ayrıca çatıda bulunan 10.404 güneş paneli, dünyanın hiçbir kulübünde yer almıyor.



