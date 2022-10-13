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Galatasaray, Guinness rekorlar kitabına girdi! Dünyada bunu başarabilen hiçbir takım yok...

13.10.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Nef Stadyumu, Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Stadyumun üstünde bulunan 10.000'den fazla güneş paneli, elektrik tasarrufu için kullanılıyordu. Avrupalı inceleyiciler, Galatasaray'ın stadyumundaki bu teknolojiyi fark etti ve büyük ödülü sarı-kırmızılılara verdi.

Galatasaray, Guinness rekorlar kitabına girdi! Dünyada bunu başarabilen hiçbir takım yok...

Galatasaray, Avrupa'da kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Yapılan transferlerle sezon başında gündemi süsleyen sarı-kırmızılılar bu kez de stadyumuyla ön plana çıktı.

GUİNNESS REKORLAR KİTABI GALATASARAY'I YAZDI

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Guinness Dünya Rekorları, İstanbul'daki Nef Stadyumu stadyumunu, bir stadyum tarafından üretilen en yüksek güneş enerjisi rekoru olan 4.2 MW ile tarihe geçtiğini açıkladı.

STADYUMUN %63 ENERJİSİ BURADAN SAĞLANIYOR

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Galatasaray stadyumunun çatısında bulunan güneş panellerinden üretilen enerji ile stadyumun elektrik ihtiyacının yüzde 63'ü karşılanabiliyor. Ayrıca çatıda bulunan 10.404 güneş paneli, dünyanın hiçbir kulübünde yer almıyor.


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