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Galatasaray, Günay Güvenç transferini bir türlü bitiremiyor! Nedeni ortaya çıktı...

29.07.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer temasları devam ederken, Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle arayışlar hızlanırken, Gaziantep FK'nın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç ile anlaşma sağlandığı öğrenilmişti. Fakat bu transferde beklenmedik bir pürüz çıktı.

Batuhan Şen

Batuhan Şen

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Kocuk'un ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da birçok isim gündeme gelirken, Günay Güvenç ile anlaşma sağlanmıştı. Gaziantep FK'ya bir miktar para + oyuncu teklif eden sarı-kırmızılılar beklenmedik bir olayla karşılaştı.

BATUHAN ŞEN GİTMEK İSTEMİYOR

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Normal şartlar altında Sarı-Kırmızılılar’ın, Günay için bir miktar para ve karşılığında Batuhan Şen’i göndermesi bekleniyordu. Batuhan Şen, Galatasaray'dan ayrılmak istemeyince transfer durma noktasına geldi. Kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini söyleyen Batuhan Şen'i Gaziantep FK yetkilileri ikna etmeye çalışıyor.

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Günay Güvenç batuhan şen galatasaray yeni sezon

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