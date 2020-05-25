Galatasaray günü çift antrenmanla geçirdi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan birinci bölümüne dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra rampada koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik koşular üzerinde duruldu.
Akşam antrenmanı ise dayanıklılık ve fiziksel çalışmalarla başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik uygulamalar yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Galatasaray, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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