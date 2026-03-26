GALATASARAY HABERİ | Bu takıma 'hayır' demek çok zor! Dünya devi Okan Buruk'u istiyor: "Galatasaray'da son sezonu"

Galatasaray’da dördüncü sezonunu sürdüren Okan Buruk için Avrupa ve Orta Doğu’dan dikkat çeken transfer iddiaları gündeme geldi. Sezonların bitimi yaklaşırken başarılı teknik adamın talipleri de yeniden devreye girmeye başladı.

PREMIER LİG DEVİ İSTİYOR

İtalyan basınından Tuttomercatoweb’in haberine göre Tottenham Hotspur, gelecek sezon için köklü bir değişime hazırlanıyor. Kadro yapılanmasından oyun anlayışına kadar geniş çaplı bir dönüşüm hedefleyen İngiliz temsilcisinin teknik direktör adayları listesinde ilk sırada Okan Buruk yer alıyor. Premier League ekibinin bu hamlesi, Buruk’un Avrupa’daki değerini bir kez daha ortaya koydu.

İTALYA VE ARABİSTAN DA DEVREDE

Başarılı teknik adama ilgi yalnızca İngiltere ile sınırlı değil. Lazio ve Al Ittihad da Buruk için girişimlerde bulunuyor. Özellikle Serie A temsilcisi Lazio’nun, teknik direktörün İtalya deneyimini önemli bir avantaj olarak gördüğü ve bu nedenle ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile yoluna devam eden Okan Buruk’un mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026’ya kadar sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, başarılı hocayı takımda tutmak adına nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.