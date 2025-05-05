Galatasaray haftaya şampiyon olursa tarih tekerrür edecek! 2015 yılında da aynı senaryo yaşanmış!

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde giren Galatasaray, üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayıyor. Haftaya oynanacak Trabzonspor maçında sarı-kırmızılılar 25. şampiyonluğunu resmen ilan edebilir. Trabzonspor maçından bir gün önce Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek Galatasaray, olası bir puan kaybında Trabzonspor'u yenmesi halinde şampiyon olacak.

2015 YILINDAKİ İLGİNÇ DETAY ORTAYA ÇIKTI

2015 yılında Galatasaray'ın 4. yıldızı taktığı dönemde yine Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veriliyordu. Sarı-lacivertlilerin Başakşehir deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrılmasının ardından Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti. 2025 yılında aynı detay yeniden ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanında olası puan kaybı sonrası Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda devirirse, tarih tekerrür edecek ve Galatasaray yine bir Başakşehir deplasmanı puan kaybı sonrası 5. yıldızı takacak.

MEHMET BATDAL İKİ GOL ATMIŞTI

Başakşehir deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibinin forveti Mehmet Batdal'ın iki golüne engel olamamıştı. 81. dakikada Diego, 89. dakikada Caner Erkin'in asistliyle Webo'nun skoruyla eşitliği yakalayan Fenerbahçe'ye bu goller yeterli olmamış ve Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti.

MAÇIN SONLARINDA ADETA SAVAŞ ÇIKMIŞTI

Karşılaşmanın son anlarında maçın hakemi Ali Palabıyık Fenerbahçe'den Mehmet Topuz, Bruno Alves, Caner Erkin ve Pierre Webo'yu kırmızı kartla oyun dışına göndermişti. Başakşehir ise uzatma dakikalarında Mehmet Batdal ile penaltı atışından yararlanamamıştı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ'I DEVİRİP BEKLEMEYE GEÇMİŞTİ

Takvimler 24 Mayıs 2015'i gösterdiğinde Galatasaray, kendi evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup edip Fenerbahçe maçının sonucu beklemeye başlamıştı. Çünkü aralarında 6 puan fark olan rakibinin beraberliği veya yenilgisi durumunda Galatasaray, 20. şampiyonluğu ilan edecek ve 4. yıldızını takacaktı. 25 Mayıs Pazartesi oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçı 2-2 berabere bitince Galatasaray, Türkiye'de 20. şampiyonluğu elde eden ve 4. yıldızı takan ilk takım olmuştu.