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Galatasaray "hakemleri" değerlendirecek

02.10.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, hakemlerin performanslarıyla ilgili istatistikleri paylaşacağını açıkladı.

Galatasaray "hakemleri" değerlendirecek

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de maçlarını yönetecek hakemlerin performanslarıyla ilgili istatistikleri resmi internet sitesinden yayımlayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Süper Lig'in 8. haftası itibarıyla uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde ettiğimiz veriler ışığında maçlarımızı yönetecek hakemlerin performansları ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel verileri, tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde web sitemizde bilimsel bir perspektifte yayımlayacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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