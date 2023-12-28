SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Hakim Ziyech'den gelen haberle yıkıldı! Yıldız isim Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçında yok

Galatasaray Hakim Ziyech'den gelen haberle yıkıldı! Yıldız isim Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçında yok

28.12.2023 15:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile Süper Kupa mücadelesinde karşılaşacak olan Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılılar'da Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finali öncesi iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Kırmızılılar'ın kamp kafilesi açıklandı.

HAKIM ZIYECH DE YOK

656f96b84e3fe10b60305c59

Açıklanan kadroda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve Sergio Oliviera listeye dahil edilmezken, Hakim Ziyech'in de sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'da Angelino da sakatlığı bulunmamasına rağmen kadroda kendine yer bulamadı.


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aybaba'dan kadro dışı açıklaması! "Yürüyüşlerinde sıkıntı var, tesise girerken biraz böyle külhanbeyi giriyorlar"Aybaba'dan kadro dışı açıklaması! "Yürüyüşlerinde sıkıntı var, tesise girerken biraz böyle külhanbeyi giriyorlar"
Samet Aybaba görüşmeyi yaptı, prensip anlaşmasına varıldıSamet Aybaba görüşmeyi yaptı, prensip anlaşmasına varıldı
Görülmemiş tesadüf! Terim yıldızına 11 yıl sonra kavuştuGörülmemiş tesadüf! Terim yıldızına 11 yıl sonra kavuştu
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe galatasaray ak oynanacak
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Sözümüze sadık kaldık ama yeterli değil'

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Sözümüze sadık kaldık ama yeterli değil'

Cüneyt Özdemir canlı yayında ekibine yaptığı zammı açıkladı!

Cüneyt Özdemir canlı yayında ekibine yaptığı zammı açıkladı!

Aybaba'dan kadro dışı açıklaması! "Yürüyüşlerinde sıkıntı var, tesise girerken biraz böyle külhanbeyi giriyorlar"

Aybaba'dan kadro dışı açıklaması! "Yürüyüşlerinde sıkıntı var, tesise girerken biraz böyle külhanbeyi giriyorlar"

F.Bahçe maçında yok! G.Saray'a kötü haber

F.Bahçe maçında yok! G.Saray'a kötü haber

Samet Aybaba görüşmeyi yaptı, prensip anlaşmasına varıldı

Samet Aybaba görüşmeyi yaptı, prensip anlaşmasına varıldı

Görülmemiş tesadüf! Terim yıldızına 11 yıl sonra kavuştu

Görülmemiş tesadüf! Terim yıldızına 11 yıl sonra kavuştu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.