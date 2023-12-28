Galatasaray Hakim Ziyech'den gelen haberle yıkıldı! Yıldız isim Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçında yok

Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finali öncesi iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Kırmızılılar'ın kamp kafilesi açıklandı.

HAKIM ZIYECH DE YOK

Açıklanan kadroda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve Sergio Oliviera listeye dahil edilmezken, Hakim Ziyech'in de sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'da Angelino da sakatlığı bulunmamasına rağmen kadroda kendine yer bulamadı.

❌Angelino

????Davinson Sanchez

????Hakim Ziyech

????Sergio Oliveira



Galatasaray'ın Süper Kupa maç kadrosu açıklandı! pic.twitter.com/TtExKXwg69 — Mynet Spor (@mynetspor) December 28, 2023







