Galatasaray hakkında büyük iddia! Şampiyonluk kaybedilebilir

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Aldıkları yenilginin yanında kötü bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılarda oyunculara eleştiriler gelmeye başlamıştı. TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi anlattı.

"GALATASARAY'I ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE BEKLİYOR"

Galatasaray'ın oynadığı oyunu eleştiren İlker Yağcıoğlu, "Galatasaray'ı çok büyük bir tehlike bekliyor bence. Göztepe maçından da bir puan kaybı gelirse eğer şampiyonluğu çok cepte görüyordu, 3. olabilir bir anda. Fenerbahçe derbiyi kazanırsa Galatasaray bir anda ne olduğunu anlamaz. O yüzden bunun bilincinde olmaları lazım." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY 9 KİŞİ OYNADI"

Galatasaraylı oyuncuları da eleştiren Yağcıoğlu, "Galatasaray'ın oynadığı oyun şaşırtıcı derecede kötüydü. Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Maçtan önce 'Galatasaray 10 kişi oynamak istemiyorsa topu rakip sahaya götürmeli ve Icardi'nin ceza alanı içinde ve çevresinde topla buluşmasını sağlamalı' dedim. Bunu yapabildi mi? Yapamadı. Trabzonspor maçın başlamasıyla birlikte ön alanda baskı yapmaya başladı. O baskıdan dolayı Galatasaray geri gelmek zorunda kaldı, Icardi dahil olmak üzere. Dolayısıyla Galatasaray, Icardi'den hiç faydalanamadı ve 10 kişi oynadı. Trabzonspor gibi bu kadar istekli, bu kadar iyi hazırlanmış bir rakibe karşı 10 kişi oynarsanız işiniz zor. Buna bir de Noa Lang'ı ekle. O da herhalde parmağındaki sıkıntıdan dolayı bir türlü oyunun içine giremedi ve Galatasaray neredeyse 9 kişiyle oynadı." dedi.