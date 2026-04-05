Galatasaray hakkında büyük iddia! Şampiyonluk kaybedilebilir

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Yağcıoğlu, Galatasaray'ı bekleyen tehlikenin altını çizdi.

Galatasaray hakkında büyük iddia! Şampiyonluk kaybedilebilir
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Aldıkları yenilginin yanında kötü bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılarda oyunculara eleştiriler gelmeye başlamıştı. TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi anlattı.

"GALATASARAY'I ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE BEKLİYOR"

Galatasaray hakkında büyük iddia! Şampiyonluk kaybedilebilir 1

Galatasaray'ın oynadığı oyunu eleştiren İlker Yağcıoğlu, "Galatasaray'ı çok büyük bir tehlike bekliyor bence. Göztepe maçından da bir puan kaybı gelirse eğer şampiyonluğu çok cepte görüyordu, 3. olabilir bir anda. Fenerbahçe derbiyi kazanırsa Galatasaray bir anda ne olduğunu anlamaz. O yüzden bunun bilincinde olmaları lazım." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY 9 KİŞİ OYNADI"

Galatasaray hakkında büyük iddia! Şampiyonluk kaybedilebilir 2

Galatasaraylı oyuncuları da eleştiren Yağcıoğlu, "Galatasaray'ın oynadığı oyun şaşırtıcı derecede kötüydü. Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Maçtan önce 'Galatasaray 10 kişi oynamak istemiyorsa topu rakip sahaya götürmeli ve Icardi'nin ceza alanı içinde ve çevresinde topla buluşmasını sağlamalı' dedim. Bunu yapabildi mi? Yapamadı. Trabzonspor maçın başlamasıyla birlikte ön alanda baskı yapmaya başladı. O baskıdan dolayı Galatasaray geri gelmek zorunda kaldı, Icardi dahil olmak üzere. Dolayısıyla Galatasaray, Icardi'den hiç faydalanamadı ve 10 kişi oynadı. Trabzonspor gibi bu kadar istekli, bu kadar iyi hazırlanmış bir rakibe karşı 10 kişi oynarsanız işiniz zor. Buna bir de Noa Lang'ı ekle. O da herhalde parmağındaki sıkıntıdan dolayı bir türlü oyunun içine giremedi ve Galatasaray neredeyse 9 kişiyle oynadı." dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
YA FENERBAHÇE.. YADA TRABZON............ BU YIL......... FENERBAHÇE.... GS Yİ DEPLASMANDA..YENER.........NEDEN Mİİ. *BİR VİRTİÖZ VAR BİZDE..........TEKNİĞİNİ ANLAYAN........... BİLR......... 0 İSİM............ OYNUYOR ZATEN.........
@ismail_sen_1971 alayınıza cim bom mayıslar bizim 2 defada yenilsek yine biz ipi göğüsleriz
@ismail_sen_1971 BJK MAÇINDA VİRTİÖZÜNÜ GÖRDÜK YASİN KOL CEZA ALANINA YAKIN ÇALDIĞI DÜDÜKLERLE FRİKİKTEN ATTIRMAYA ÇALIŞTI AMA NAFİLE SONRASI OYUNDAN SAKATLANARAK ÇIKTI BİR DİĞERİ DE ZATEN FUTBOLCUNUN RÜZGARINDAN KENDİNİ ATAN BREZİLYA DANSÖZÜ ODA OYUNDAN ALINDI KEREM GİRDİ YERİNE BUNLARLAMI GS MAÇINI ALACAKSINIZ ŞÖYLE DEMELİYDİN TFF YASİN KOLU MAÇA ATAR BİZDE SAYESİNDE GOLATARIZ NASIL OLSA HER YÖNETTİĞİ VE GERİDE OLAN FENERBAHÇEYE VERDİĞİ UZATMALAR BELLİ İNKAR EDİN HADİ İSTERSEN ŞÖÖÖLEEEE GOOGLE AMCANIZA SORUN O SÖYLESİN SİZE...
süzme sen kimsin lan 3 olcak Galatasaray elyacı cocukları sizi
doğru diyorsunda algının anlamı yok biz ne puanlar verdik daha çok maç var bekle gör
