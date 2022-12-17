Galatasaray, Halil Akbunar transferini bitirmek üzere! Milli oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, bir transferi daha bitirmek üzere. Westerlo'da forma giyen Halil Akbunar ile görüşen Timur, milli oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu için şimdi sıra kulübünü ikna etmekte...

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Halil Akbunar ile anlaşan Erden Timur, Westerlo ile görüşmelere başladı. Devre arasında milli oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılılar, kanat rotasyonunu Halil ile güçlendirerek Okan Buruk'un elini rahatlatacak. Tecrübeli çalıştırıcının da çok istediği oyuncuların başında gelen Halil Akbunar, Türkiye'ye geri dönmeyi çok istiyor.

BONSERVİSİYLE ALINACAK

Halil Akbunar'ı bonservisiyle kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, bu transferi önümüzdeki günlerde resmen duyurması bekleniyor. Çok büyük bir aksiliğin yaşanmaması durumunda Halil Akbunar'ın sarı-kırmızılı formayı giymesi an meselesi...



