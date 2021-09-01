Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu transfer ettiğini duyurdu

Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılılar, "Evine hoş geldin" mesajıyla oyuncunun transferini duyurdu. Halil Dervişoğlu ilk açıklamasında, "Çok mutluyum. İnşallah 1 sezon daha Galatasaray'da geçireceğim. Ailecek çok mutluyuz" demişti.

İŞTE İLK SÖZLERİ: ÇOK MUTLUYUM

"Geçen seneki takım arkadaşlarımla birlikte ve Fatih Hoca ile birlikte çalışacağım için çok mutluyum. Heyecanlıyım. Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim. Bunu herkes biliyor. İnşallah iyiye doğru gider.

Sağolsunlar sevgilerini her zaman hissettirdiler. Çok güzel bir şey büyük camiadan sevgi almak. Geçen sezon taraftarsız oynuyorduk, bu sezon taraftarın önünde maçlara çıkacağız. Çok iyi performanslar sergileyip güzel maçlar ortaya koyacağız.

Geçen seneki takım arkadaşlarımla oynamak güzel. Birbirinizi tanıyorsunuz. Kerem ile birlikte a milli takımda oynuyoruz."

"ÜST DÜZEY FUTBOLCU OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Brentford Futbol Direktörü Phil Giles da imza sonrasında, "Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu geri almak istediğinde bize mantıklı geldi. Yetenek setinin gelecekte kendisini üst düzey bir futbolcu yapacağına büyük inancımız var. Yakından takip edeceğiz, dönüşünü bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

8 MİLYON TL MAAŞ ALACAK

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan yıllık 8 milyon TL garanti maaş alacak.

BU VİDEO İLE DUYURDULAR

???? Halil Dervişoğlu: "Elimden gelenin fazlasını vereceğim." pic.twitter.com/DXZW2419pZ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 1, 2021



