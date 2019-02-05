Galatasaray - Hatayspor maçına Mustafa Öğretmenoğlu atandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 2 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında yarın oynanacak olan iki mücadelenin hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçına Arda Kardeşler’i atadı. 18.30’da başlayacak mücadelede Kardeşler’in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yapacak.

Günün diğer maçı olan Galatasaray-Hatayspor mücadelesinde ise Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Türk Telekom Stadyumu’nda 20.30’da başlayacak olan müsabakada Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

