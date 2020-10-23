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Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA: 3-2

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.10.2020 22:46 | Son Güncelleme

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup etti.

Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA: 3-2

Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi 11. haftasında konuk ettiği Eczacıbaşı Vitra'yı 3-2 mağlup etti.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

GALATASARAY HDI SİGORTA: Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, İlkin Aydın,Beren Yeşilırmak, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç)

ECZACIBAŞI VİTRA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, HandeBaladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Yasemin Güveli)

SETLER: 22-25, 25-23, 27-25, 22-25, 15-11

SÜRE: 145 dakika (31, 30, 34, 32, 18)

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