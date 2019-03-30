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Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.03.2019 07:56 | Son Güncelleme

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi Galatasaray HDI Sigorta Beşiktaş

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