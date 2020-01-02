Galatasaray Henry Onyekuru transferine çok yakın

Galatasaray, Henry Onyekuru transferini tamamlamaya çok yakın. Onyekuru'nun menajeri William D'avila Radyospor'a yaptığı açıklamada "Son detaylar konuşuluyor, transfer kısa bir süre sonra açıklanır." ifadelerini kullandı.
Nijeryalı kanat oyuncusu Fransız ekibinde sadece 160 dakika forma şansı bulabilmişti.
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