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  4. Galatasaray Henry Onyekuru transferine çok yakın

Galatasaray Henry Onyekuru transferine çok yakın

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

Fransa basınına göre Galatasaray, Henry Onyekuru'yu Monaco'daki maaşının tamamını ödeyerek, oyuncuyu satın alma opsiyonsuz olarak kiralayacak.

Galatasaray, Henry Onyekuru transferini tamamlamaya çok yakın. Onyekuru'nun menajeri William D'avila Radyospor'a yaptığı açıklamada "Son detaylar konuşuluyor, transfer kısa bir süre sonra açıklanır." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı kanat oyuncusu Fransız ekibinde sadece 160 dakika forma şansı bulabilmişti.

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Galatasaray Henry Onyekuru monaco Spor Toto Süper Lig

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