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Galatasaray Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı. Sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig ekibi Everton'un sol kanat ve forvette de görev yapabilen oyuncusu Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdi. Galatasaray Onyekuru'nun transferini KAP'a bildirdi.

Galatasaray Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

Galatasaray Kulübü, golcü oyuncu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Geçen sezon İngiliz ekibinin Belçika takımlarından KAS Eupen'den kiraladığı Henry, Anderlecht'e kiralandı. Ligde 19 karşılaşmada 9 golü bulunan Henry Onyekuru, Şampiyonlar Ligi'nde de grup aşamasında 6 karşılaşmada da forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Henry Onyekuru

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
satın alma opsiyonlu kiralık deniliyor, opsiyon rakamıda uygunsa müthiş transfer olur. açıkçası şaşırdım
Kiralık alınmıştır herhalde
İş yapar daha 21 yaşında satın alınsa daha iyi idi elde patlamaz genç daha
ÇÖP
trezeguet alınmasın onyekuru varken
Onyekuru'yu Eupen'den beri takip etmişimdir. Belçika Jupiler Ligi'nde takımı tek başına sırtlamış olup çift haneleri bulmuştu. Geleceğe yönelik iyi bir hamle tebrik ediyorum GS'yi.
TBR YONETIM COK AKILLICA HAREKET EDIYOR SAYGI DUYULACAK GELISMELER
takımın yedekleri hep böyle oyuncular olmalıyken hep çöp adamlardan kurulu takımlarımız.
müthiş transfer kiralık da olsa çok iş yapacak.
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