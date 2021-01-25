Galatasaray, Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini açıkladı

Galatasaray, Henry Onyekuru’yu kadrosuna kattığını borsaya bildirdi.
"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kiralama bedeli: 650 bin euro
Satın alma opsiyonu: 4.35 milyon euro
Garanti ücret: 750 bin euro
Onyekuru, "Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum. Başkanımız, başkan yardımcımız ve teknik direktörümüzle konuştum ve onlar da bana olan güvenlerini ifade ettiler. Her zaman olduğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazırım. Daha önce söylediğim gibi hedefim kulüple daha fazla başarı yakalamak, daha fazla kupa kazanmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşallah hem ligi hem Türkiye Kupası'nı kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Birileri bir laf çıkardı biliyorsunuz elin oğlu, evin oğlu diye. Vallahi bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa, kendisini isteyen birçok takımın olmasına rağmen ve geldiği kulübe çok maliyetli olmasına rağmen Onyekuru sağ olsun bizi ısrarla istedi. Dönüp bakmadı bile Türkiye'deki veya yurtdışındaki diğer takımların tekliflerine. Biz bu bağlamda gösterdiği bu sahiplenme, aidiyet ve sadakat duyguları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur. Parayı tercih etmedi. Aşkını ve sevgisini tercih etti." dedi.
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