Galatasaray, Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini açıkladı

Galatasaray, Henry Onyekuru’yu kadrosuna kattığını borsaya bildirdi.

İŞTE GALATASARAY'IN TRANSFER AÇIKLAMASI!

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SÖZLEŞME DETAYLARI

Kiralama bedeli: 650 bin euro

Satın alma opsiyonu: 4.35 milyon euro

Garanti ücret: 750 bin euro

"ÇOK MUTLUYUM"

Onyekuru, "Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum. Başkanımız, başkan yardımcımız ve teknik direktörümüzle konuştum ve onlar da bana olan güvenlerini ifade ettiler. Her zaman olduğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazırım. Daha önce söylediğim gibi hedefim kulüple daha fazla başarı yakalamak, daha fazla kupa kazanmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşallah hem ligi hem Türkiye Kupası'nı kazanacağız." ifadelerini kullandı.