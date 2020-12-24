SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz

Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.12.2020 21:34 | Son Güncelleme

Galatasaray, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık men cezasına itiraz edeceğini duyurdu ve bu cezanın şampiyonluk mücadelelerine engel olmak amaçlı beyhude bir çaba olduğunun altını çizdi.

Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz

Galatasaray, PFDK tarafından Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezaya itiraz edeceklerini açıkladı.

Galatasaray'ın "Herkes için adalet istiyoruz" başlıklı açıklaması şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir.

Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır.

Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır.

Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır.

Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Saracchi Aslan Park'ı gezdiSaracchi Aslan Park'ı gezdi
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile
Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Bahattin Şimşek'e şok ceza
G.Saray Aytaç Kara'yı kadrosuna katıyor
G.Saray Aytaç Kara'yı kadrosuna katıyor
Christopher Itansi Leverkusen'in listesinde
Christopher Itansi Leverkusen'in listesinde
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz
Herkes için adalet istiyoruz
SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu
SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu
Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi
G.Saray'da Trabzonspor mesaisi
Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi
Saracchi Aslan Park'ı gezdi
Galatasaray Aytaç Kara'yı kadrosuna katıyor
G.Saray Aytaç Kara'yı kadrosuna katıyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası paylaşım
Galatasaray'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası paylaşım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.