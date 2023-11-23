SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ı çabuk unuttu! Zaniolo'dan İngiltere itirafı

Galatasaray'ı çabuk unuttu! Zaniolo'dan İngiltere itirafı

23.11.2023 08:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo itiraflarda bulundu. Premier Lig'in çok büyük bir lig olduğunu ifade eden İtalyan oyuncu İngiltere'de çok mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ı çabuk unuttu! Zaniolo'dan İngiltere itirafı
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ VE MAÇI KAZANABİLİRİZ"

525214

Nicolo Zaniolo, "Aston Villa güçlü bir takım. Tottenham ile oldukça zor bir maçımız var ama biz güçlü bir takımız ve maçı kazanabiliriz. Eğer olması gerektiği gibi mücadele edersek kazanamayacağımız takım yok. Hala birçok maç var. Kesinlikle güçlü bir takımız ve hedeflere ulaşacak söz hakkımız var." ifadelerini kullandı.

"MUTLUYUM, ÇÜNKÜ PREMİER LİG HARİKA BİR YER"

aston-villa-nicolo-zaniolo-reuters-2127378

İtalyan yıldız ayrıca, "Değişiklik yaptığınızda zamana ihtiyacınız olur. Mutluyum, çünkü Premier Lig harika bir yer. Aston Villa da harika bir takım. Ancak uyum sağlamam gerekiyor. Önümde çok zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip kalitemi göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tadic transferindeki suçu Şenol Güneş'e attı!Tadic transferindeki suçu Şenol Güneş'e attı!
Fatih Altaylı'dan Fatih Terim'e olay gönderme!Fatih Altaylı'dan Fatih Terim'e olay gönderme!
Galatasaraylıları yıkacak Icardi gelişmesiGalatasaraylıları yıkacak Icardi gelişmesi
Anahtar Kelimeler:
Aston Villa galatasaray zaniolo maçı
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Galatasaraylıları yıkacak Icardi gelişmesi

Galatasaraylıları yıkacak Icardi gelişmesi

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

Fatih Altaylı'dan Fatih Terim'e olay gönderme!

Fatih Altaylı'dan Fatih Terim'e olay gönderme!

Galatasaray, Igor Tudor davasını kaybetti!

Galatasaray, Igor Tudor davasını kaybetti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Tacizci dadı skandalı! 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Tacizci dadı skandalı! 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.