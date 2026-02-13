Galatasaray'ı da çalıştırmıştı! Igor Tudor'un yeni adresi çok şaşırttı

Tottenham Hotspur, Thomas Frank ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Londra temsilcisinde yeni dönemin mimarı olacak isim için çalışmalar sürerken, aday listesinde dikkat çeken bir teknik adam öne çıktı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, daha önce Juventus’ta görev yapan Igor Tudor, Tottenham’ın radarına girdi. Sezona İtalya’da başlayan ancak daha sonra kulübüyle yollarını ayıran Hırvat çalıştırıcının, yönetimin değerlendirdiği isimler arasında üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor.

Gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre, taraflar arasında ilk temas kuruldu. Yönetimin, Tudor’un futbol anlayışı ve disiplinli yapısını takımın yeniden yapılanma sürecine uygun gördüğü ifade ediliyor.

GALATASARAY'I DA ÇALIŞTIRMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerinde Türkiye’de Kardemir Karabükspor ve Galatasaray’ı çalıştıran Tudor, sonrasında Hellas Verona, Olympique de Marseille, Lazio ve Juventus gibi önemli kulüplerde görev alarak Avrupa’da adından söz ettirdi.

Tottenham cephesinde teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Igor Tudor’un, Premier Lig’de yeni bir maceraya atılıp atılmayacağı ise yapılacak temasların ardından belli olacak.