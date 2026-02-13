SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Galatasaray'ı da çalıştırmıştı! Igor Tudor'un yeni adresi çok şaşırttı

Tottenham Hotspur, Thomas Frank ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışında rotasını Igor Tudor’a çevirdi. İngiliz ekibinin, son olarak Juventus’ta görev yapan Igor Tudor ile ilk teması kurduğu ve Hırvat çalıştırıcının aday listesinde üst sıralarda yer aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'ı da çalıştırmıştı! Igor Tudor'un yeni adresi çok şaşırttı
Cevdet Berker İşleyen

Tottenham Hotspur, Thomas Frank ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Londra temsilcisinde yeni dönemin mimarı olacak isim için çalışmalar sürerken, aday listesinde dikkat çeken bir teknik adam öne çıktı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA

Galatasaray ı da çalıştırmıştı! Igor Tudor un yeni adresi çok şaşırttı 1

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, daha önce Juventus’ta görev yapan Igor Tudor, Tottenham’ın radarına girdi. Sezona İtalya’da başlayan ancak daha sonra kulübüyle yollarını ayıran Hırvat çalıştırıcının, yönetimin değerlendirdiği isimler arasında üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor.

Gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre, taraflar arasında ilk temas kuruldu. Yönetimin, Tudor’un futbol anlayışı ve disiplinli yapısını takımın yeniden yapılanma sürecine uygun gördüğü ifade ediliyor.

GALATASARAY'I DA ÇALIŞTIRMIŞTI

Galatasaray ı da çalıştırmıştı! Igor Tudor un yeni adresi çok şaşırttı 2

Teknik direktörlük kariyerinde Türkiye’de Kardemir Karabükspor ve Galatasaray’ı çalıştıran Tudor, sonrasında Hellas Verona, Olympique de Marseille, Lazio ve Juventus gibi önemli kulüplerde görev alarak Avrupa’da adından söz ettirdi.

Tottenham cephesinde teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Igor Tudor’un, Premier Lig’de yeni bir maceraya atılıp atılmayacağı ise yapılacak temasların ardından belli olacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LeBron James'in bir kez daha NBA tarihine geçti!LeBron James'in bir kez daha NBA tarihine geçti!
Sinirden gözü döndü! G.Saraylı yıldız kendi taraftarına saldırdıSinirden gözü döndü! G.Saraylı yıldız kendi taraftarına saldırdı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Igor Tudor son dakika tottenham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.