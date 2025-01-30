SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Galatasaray'ı iki maçta da mağlup ederek elemişlerdi! Young Boys Devler Ligi'nde kabusu yaşadı... 24-3!

Galatasaray'ı iki maçta da mağlup ederek elemişlerdi! Young Boys Devler Ligi'nde kabusu yaşadı... 24-3!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.01.2025 09:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta mücadeleleri oynanırken, elenenler, yoluna devam edenler ve play-off oynayacak takımlar belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'ı Devler arenasının dışına iten Young Boys ise yeni formatta adeta kabusu yaşadı. İşte detaylar...

Galatasaray'ı iki maçta da mağlup ederek elemişlerdi! Young Boys Devler Ligi'nde kabusu yaşadı... 24-3!

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri Play-off etabında Galatasaray'ı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanan Young Boys adeta kabusu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının lig etabında 8 maça çıkan İsviçre ekibi, bu karşılaşmaların hiçbirinden puan alamadı.

24-3...

679b0da3d6359c7241948cf5

İlk maçında Aston Villa'ya 3-0 mağlup olan Young Boys ardından Barcelona'ya 5-0, Inter'e ise 1-0 yenildi. Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-1 yenilen Young Boys sırasıyla Atalanta'ya 6-1, Stuttgart'a 5-1, Celtic'e 1-0 ve son olarak Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu.

Young Boys lig etabının bitmesiyle birlikte hiç puan alamayarak -21 averajla sonuncu sırada yer aldı. İsviçre temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

YENİ FORMATTA İLKİ YAŞADI

6799f9317c2b816822366845

Young Boys böylece Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Slovan Bratislava ile birlikte sıfır çeken ilk takım oldu.

İŞTE DEVLER LİGİ'NİN SON HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR...

Juventus 0-2 Benfica
Stuttgart 1-4 PSG
Aston Villa 4-2 Celtic
Young Boys 0-1 Kızılyıldız
PSV Eindhoven 3-2 Liverpool
Girona 1-2 Arsenal
Inter 3-0 Monaco
Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava
Barcelona 2-2 Atalanta
Sturm Graz 1-0 Leipzig
Salzburg 1-4 Atletico Madrid
Brest 0-3 Real Madrid
Manchester City 3-1 Club Brugge
Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk
Lille 6-1 Feyenoord
Sporting 1-1 Bologna
Dinamo Zagreb 2-1 Milan
Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prag

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16'YA YÜKSELENLER

Liverpool
Barcelona
Arsenal
Inter
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Lille
Aston Villa

PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

Atalanta
Borussia Dortmund
Real Madrid
Bayern Münih
Milan
PSV
PSG
Benfica
Monaco
Brest
Feyenoord
Juventus
Celtic
Manchester City
Sporting
Club Brugge

DEVLER LİGİ'NE VEDA EDENLER

Dinamo Zagreb
Stuttgart
Shakhtar Donetsk
Bologna
Kızılyıldız
Sturm Graz
Sparta Prag
Leipzig
Girona
Salzburg
Slovan Bratislava
Young Boys

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00
Ajax Ajax
-
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Devler Ligi Young Boys son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beslediği kedi kabusu yaşattı: 27 yaşındaki gencin gözleri kör oldu!

Beslediği kedi kabusu yaşattı: 27 yaşındaki gencin gözleri kör oldu!

78 kişi hayatını kaybetti, patron Halit Ergül'ün kendini kurtarmak için söylediği yalanı çalışanları ortaya çıkardı

78 kişi hayatını kaybetti, patron Halit Ergül'ün kendini kurtarmak için söylediği yalanı çalışanları ortaya çıkardı

Devler Ligi maçından sonra takıma veda etti! Hocası resmen açıkladı: F.Bahçe'ye gidiyor

Devler Ligi maçından sonra takıma veda etti! Hocası resmen açıkladı: F.Bahçe'ye gidiyor

Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

Orkun Kökçü Juventus'u devirdi! Kenan Yıldız...

Orkun Kökçü Juventus'u devirdi! Kenan Yıldız...

Galatasaray'dan Mauro Icardi için resmi açıklaması! Geri dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'dan Mauro Icardi için resmi açıklaması! Geri dönüş tarihi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.