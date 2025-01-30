Galatasaray'ı iki maçta da mağlup ederek elemişlerdi! Young Boys Devler Ligi'nde kabusu yaşadı... 24-3!

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri Play-off etabında Galatasaray'ı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanan Young Boys adeta kabusu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının lig etabında 8 maça çıkan İsviçre ekibi, bu karşılaşmaların hiçbirinden puan alamadı.

24-3...

İlk maçında Aston Villa'ya 3-0 mağlup olan Young Boys ardından Barcelona'ya 5-0, Inter'e ise 1-0 yenildi. Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-1 yenilen Young Boys sırasıyla Atalanta'ya 6-1, Stuttgart'a 5-1, Celtic'e 1-0 ve son olarak Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu.

Young Boys lig etabının bitmesiyle birlikte hiç puan alamayarak -21 averajla sonuncu sırada yer aldı. İsviçre temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

YENİ FORMATTA İLKİ YAŞADI

Young Boys böylece Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Slovan Bratislava ile birlikte sıfır çeken ilk takım oldu.

İŞTE DEVLER LİGİ'NİN SON HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR...

Juventus 0-2 Benfica

Stuttgart 1-4 PSG

Aston Villa 4-2 Celtic

Young Boys 0-1 Kızılyıldız

PSV Eindhoven 3-2 Liverpool

Girona 1-2 Arsenal

Inter 3-0 Monaco

Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava

Barcelona 2-2 Atalanta

Sturm Graz 1-0 Leipzig

Salzburg 1-4 Atletico Madrid

Brest 0-3 Real Madrid

Manchester City 3-1 Club Brugge

Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk

Lille 6-1 Feyenoord

Sporting 1-1 Bologna

Dinamo Zagreb 2-1 Milan

Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prag

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16'YA YÜKSELENLER

Liverpool

Barcelona

Arsenal

Inter

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lille

Aston Villa

PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

Atalanta

Borussia Dortmund

Real Madrid

Bayern Münih

Milan

PSV

PSG

Benfica

Monaco

Brest

Feyenoord

Juventus

Celtic

Manchester City

Sporting

Club Brugge

DEVLER LİGİ'NE VEDA EDENLER

Dinamo Zagreb

Stuttgart

Shakhtar Donetsk

Bologna

Kızılyıldız

Sturm Graz

Sparta Prag

Leipzig

Girona

Salzburg

Slovan Bratislava

Young Boys