Galatasaray'ı iki maçta da mağlup ederek elemişlerdi! Young Boys Devler Ligi'nde kabusu yaşadı... 24-3!

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri Play-off etabında Galatasaray'ı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanan Young Boys adeta kabusu yaşadı.
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının lig etabında 8 maça çıkan İsviçre ekibi, bu karşılaşmaların hiçbirinden puan alamadı.
İlk maçında Aston Villa'ya 3-0 mağlup olan Young Boys ardından Barcelona'ya 5-0, Inter'e ise 1-0 yenildi. Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-1 yenilen Young Boys sırasıyla Atalanta'ya 6-1, Stuttgart'a 5-1, Celtic'e 1-0 ve son olarak Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu.
Young Boys lig etabının bitmesiyle birlikte hiç puan alamayarak -21 averajla sonuncu sırada yer aldı. İsviçre temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.
Young Boys böylece Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Slovan Bratislava ile birlikte sıfır çeken ilk takım oldu.
İŞTE DEVLER LİGİ'NİN SON HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR...
Juventus 0-2 Benfica
Stuttgart 1-4 PSG
Aston Villa 4-2 Celtic
Young Boys 0-1 Kızılyıldız
PSV Eindhoven 3-2 Liverpool
Girona 1-2 Arsenal
Inter 3-0 Monaco
Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava
Barcelona 2-2 Atalanta
Sturm Graz 1-0 Leipzig
Salzburg 1-4 Atletico Madrid
Brest 0-3 Real Madrid
Manchester City 3-1 Club Brugge
Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk
Lille 6-1 Feyenoord
Sporting 1-1 Bologna
Dinamo Zagreb 2-1 Milan
Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prag
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16'YA YÜKSELENLER
Liverpool
Barcelona
Arsenal
Inter
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Lille
Aston Villa
PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR
Atalanta
Borussia Dortmund
Real Madrid
Bayern Münih
Milan
PSV
PSG
Benfica
Monaco
Brest
Feyenoord
Juventus
Celtic
Manchester City
Sporting
Club Brugge
DEVLER LİGİ'NE VEDA EDENLER
Dinamo Zagreb
Stuttgart
Shakhtar Donetsk
Bologna
Kızılyıldız
Sturm Graz
Sparta Prag
Leipzig
Girona
Salzburg
Slovan Bratislava
Young Boys
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