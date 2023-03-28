Galatasaray'ı istiyordu! Hakan Çalhanoğlu 2027'ye kadar imzayı attı

Röportajlarında Galatasaray'da forma giymek istediğini ifade eden Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sözleşme imzaladı. 2024 yılında bitecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan 29 yaşındaki oyuncu İtalya'da kalmaya karar verdi.

İTALYANLAR DUYURDU

İtalya'da kalmaya karar kılan Hakan Çalhanoğlu, Inter yetkilileriyle yaptığı görüşmede el sıkıştı. Maaşına da zam alan yıldız oyuncu, kendisini Inter'e 2027 yılına kadar bağlayan imzayı atmak için prensip anlaşmasına vardı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Hakan Çalhanoğlu için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.



