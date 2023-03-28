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Galatasaray'ı istiyordu! Hakan Çalhanoğlu 2027'ye kadar imzayı attı

28.03.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasa değeri 35 milyon euro olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor. Inter ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek milli oyuncu ile yapılan görüşmeler sonrası kontratı 2027 yılına kadar uzatıldı.

Galatasaray'ı istiyordu! Hakan Çalhanoğlu 2027'ye kadar imzayı attı
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Röportajlarında Galatasaray'da forma giymek istediğini ifade eden Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sözleşme imzaladı. 2024 yılında bitecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan 29 yaşındaki oyuncu İtalya'da kalmaya karar verdi.

İTALYANLAR DUYURDU

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İtalya'da kalmaya karar kılan Hakan Çalhanoğlu, Inter yetkilileriyle yaptığı görüşmede el sıkıştı. Maaşına da zam alan yıldız oyuncu, kendisini Inter'e 2027 yılına kadar bağlayan imzayı atmak için prensip anlaşmasına vardı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

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Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Hakan Çalhanoğlu için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.


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