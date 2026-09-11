Galatasaray'ı korkutan tablo! Şampiyonlar Ligi ilk haftasında öyle bir şey oldu ki...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı geride kalırken, 18 karşılaşmada toplam 64 gol kaydedildi. Gol yağmurunun yaşandığı ilk haftada Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakiplerinin performansı da dikkat çekti.

GOLLERİN YÜZDE 37,5'İ GALATASARAY'IN RAKİPLERİNDEN

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 rakibi, ilk hafta oynanan karşılaşmalarda toplam 24 kez fileleri havalandırdı. Böylece turnuvanın ilk haftasında atılan 64 golün yüzde 37,5'i sarı-kırmızılı ekibin rakiplerinden geldi.

PSG VE BARCELONA ÖNE ÇIKTI

Galatasaray'ın rakipleri arasında en fazla gol atan ekip PSG oldu. Fransız temsilcisi ilk haftada 6 gol kaydederken, Barcelona da rakip filelere 5 gol gönderdi. Sporting CP ve Aston Villa 3'er gol atarken, Stuttgart da 3 golle dikkat çekti.

Feyenoord, Lille ve AEK ise Galatasaray'ın rakipleri arasında ilk haftada daha düşük gol üretimi gerçekleştiren ekipler oldu.

İLK HAFTADA 64 GOLLÜK TABLO

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında oynanan ilk hafta karşılaşmaları, hücum performanslarıyla dikkat çekti. Toplam 18 maçta 64 gol atılırken, karşılaşma başına gol ortalaması 3,56 olarak gerçekleşti.

Galatasaray ise ilk hafta mücadelesinde Sporting karşısında 3-1'lik mağlubiyet yaşadı. Portekiz temsilcisinin kaydettiği 3 gol, sarı-kırmızılıların rakiplerinin ilk haftadaki toplam gol sayısına da katkı sağladı.

İŞTE GALATASARAY VE RAKİPLERİNİN SONUÇLARI