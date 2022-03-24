Galatasaray'ı pişman etti! Apar topar gönderilen Ozornwafor büyülüyor...

Galatasaray'ın 2019 yılında geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Valentine Ozornwafor, kiralık olarak gönderildiği Charleroi takımında gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Sarı - kırmızılı taraftarlar; oyuncunun Galatasaray'da sadece 1 maça çıkıp, sıkça kiralanmasına tepki gösterdi.

SON 10 MAÇIN TAMAMINDA İLK 11'DE

22 yaşındaki 1.94'lük Nijeryalı stoper, Belçika Ligi'nde ilk 4 mücadelesini sürdüren Charleroi'de son 10 maçın tamamına ilk 11'de başladı.

9 MAÇTA 90 DAKİKA

Bu maçların 9'unda 90 dakika sahada kaldı ve birinde devre arasında kenara alındı.

BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR

22.5 yaş ortalamasıyla ligin en genç kadrolarından birine sahip olan Belçika kulübünün, Ozornwafor'un bonservisini Galatasaray'dan almaya çalışacağı belirtiliyor.

5 MİLYON EURO VE ÜSTÜ

Sarı - kırmızılı yönetimin, Nijeryalı stoperi satmaya yanaşmadığı ancak 5 milyon euro ve üstü teklifleri düşünebileceği ifade edildi.

BİLİNCİNİ KAYBETMİŞTİ

Valentine Ozornwafor, Saint-Gilloise'ye karşı oynadıkları maçta rakip oyuncudan gelen yumruk nedeniyle bilincini kaybetmişti.

Belçika Pro League'de oynanan maçta Ozornwafor, 46. dakikada rakip forvet Dante Vanzeir ile ikili mücadeleye girmişti. Vanzeir, pozisyon içerisinde Ozornwafor'un boynuna doğru yumruk atmıştı. Nijeryalı oyuncu, hiç beklemediği bu yumruk karşısında baygınlık geçirmiş ve bilincini kaybetmişti. Yapılan tetkikler sonrasında 1 gün hastanede kalan oyuncu, daha sonra taburcu edilmişti.

