SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ı şaşırtan itiraf! Sportif direktör gizli görüşmeyi açıkladı! "Torreira ile anlaşma sağlamıştık ama..."

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira için Atletico Mineiro gerçeği gün yüzüne çıktı. Brezilya ekibinin sportif direktörü Paulo Bracks, Uruguaylı orta saha ile anlaşma sağladıklarını ancak 2028’e kadar süren Galatasaray sözleşmesinin transferi engellediğini açıkladı. Bu itiraf, Torreira’nın takım için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Galatasaray'ı şaşırtan itiraf! Sportif direktör gizli görüşmeyi açıkladı! "Torreira ile anlaşma sağlamıştık ama..."
Cevdet Berker İşleyen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın orta sahadaki en önemli isimlerinden Lucas Torreira için Güney Amerika’dan dikkat çeken bir transfer itirafı geldi. Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro’nun, ara transfer döneminde Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ancak sözleşme engeline takıldığı ortaya çıktı.

"TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI"

Galatasaray ı şaşırtan itiraf! Sportif direktör gizli görüşmeyi açıkladı! "Torreira ile anlaşma sağlamıştık ama..." 1

Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, ara transfer döneminde Lucas Torreira ile görüşmeler yaptıklarını ve taraflar arasında anlaşma sağlandığını açıkladı. Brezilyalı yönetici, transferin gerçekleşmemesinin nedeninin Galatasaray ile devam eden sözleşme olduğunu ifade etti.

"SÖZLEŞMESİ ENGEL OLDU"

Galatasaray ı şaşırtan itiraf! Sportif direktör gizli görüşmeyi açıkladı! "Torreira ile anlaşma sağlamıştık ama..." 2

Transfer sürecine dair detayları paylaşan Bracks, "Lucas Torreira'nın transferini çok isterdim. Torreira ile görüşmeler yaptık ve anlaşma sağladık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi transferine engel oldu." sözleriyle süreci anlattı.

Deneyimli futbolcuya cazip bir proje sunduklarını belirten Bracks, "Torreira'ya ülkesine, memleketine, milli takıma daha yakın olmasını sağlayacak bir proje sunuldu ancak bu transfer çok zordu. Kulübünde çok üst düzey bir oyuncu olduğu için maalesef transferini gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray ı şaşırtan itiraf! Sportif direktör gizli görüşmeyi açıkladı! "Torreira ile anlaşma sağlamıştık ama..." 3

Lucas Torreira’nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 31 maçta görev alan Uruguaylı orta saha, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Atletico Mineiro’nun yoğun çabasına rağmen transferin gerçekleşmemesi, Torreira’nın Galatasaray’daki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in sözleşmesini uzatıyorFenerbahçe, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in sözleşmesini uzatıyor
Fenerbahçe'nin teklifine TFF'den anında ret!Fenerbahçe'nin teklifine TFF'den anında ret!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Lucas Torreira son dakika sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.