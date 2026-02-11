Galatasaray'ı şaşırtan itiraf! Sportif direktör gizli görüşmeyi açıkladı! "Torreira ile anlaşma sağlamıştık ama..."

Galatasaray’ın orta sahadaki en önemli isimlerinden Lucas Torreira için Güney Amerika’dan dikkat çeken bir transfer itirafı geldi. Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro’nun, ara transfer döneminde Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ancak sözleşme engeline takıldığı ortaya çıktı.

"TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI"

Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, ara transfer döneminde Lucas Torreira ile görüşmeler yaptıklarını ve taraflar arasında anlaşma sağlandığını açıkladı. Brezilyalı yönetici, transferin gerçekleşmemesinin nedeninin Galatasaray ile devam eden sözleşme olduğunu ifade etti.

"SÖZLEŞMESİ ENGEL OLDU"

Transfer sürecine dair detayları paylaşan Bracks, "Lucas Torreira'nın transferini çok isterdim. Torreira ile görüşmeler yaptık ve anlaşma sağladık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi transferine engel oldu." sözleriyle süreci anlattı.

Deneyimli futbolcuya cazip bir proje sunduklarını belirten Bracks, "Torreira'ya ülkesine, memleketine, milli takıma daha yakın olmasını sağlayacak bir proje sunuldu ancak bu transfer çok zordu. Kulübünde çok üst düzey bir oyuncu olduğu için maalesef transferini gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Lucas Torreira’nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 31 maçta görev alan Uruguaylı orta saha, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Atletico Mineiro’nun yoğun çabasına rağmen transferin gerçekleşmemesi, Torreira’nın Galatasaray’daki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.