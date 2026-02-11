SPOR

Mert Hakan Yandaş'ın cezaevindeki ilk fotoğrafı paylaşıldı!

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinde çekildiği öne sürülen fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş'ın cezaevindeki ilk fotoğrafı paylaşıldı!
Cevdet Berker İşleyen

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mert Hakan Yandaş ın cezaevindeki ilk fotoğrafı paylaşıldı! 1

Yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yandaş'ın cezaevindeki görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Mert Hakan Yandaş ın cezaevindeki ilk fotoğrafı paylaşıldı! 2

Paylaşılan görüntüye ilişkin kulüp ya da yetkili mercilerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma süreci devam ediyor.

insanın kalbi temiz olacak okadar galatasaraylının ahını aldın allah çıkartıyor kardeşim
Umarım Hiç Çıkamazsın
İnsanlar nasıl bir şey.Milyonlarca dolar euroları var hala gözleri doymuyor.Ne gerek var böyle işlere.
