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Galatasaray'ı sevindiren hamle dün akşam geldi! Davinson Sanchez attı, Kolombiya gruptan çıktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.06.2024 17:40
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Copa America 2024 D Grubu ikinci maçında Kolombiya, Kosta Rika’yı 3-0’lık skorla mağlup ederek, puanını 6’ya yükseltti ve 1 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Güney Amerika temsilcisinin müsabakadaki 2. golünü Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu Davinson Sanchez kaydetti.

Galatasaray'ı sevindiren hamle dün akşam geldi! Davinson Sanchez attı, Kolombiya gruptan çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2024’de D Grubu ikinci haftasında Kolombiya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. State Farm Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Kolombiya, 3-0 kazandı. Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Kolombiya’nın maçtaki 2. golünü kaydetti.

GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

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Bu sonuçla birlikte puanını 6’ya yükselten Kolombiya, 1 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında ise Brezilya, Paraguay’ı 4-1 ile geçti ve puanını 4 yaparak ciddi bir avantaj elde etti.

DEĞERİNE DEĞER KATTI

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Davinson Sanchez, Kolombiya’nın maçtaki 2. golünü kaydetmesinin ardından gösterdiği performansla değerine değer kattı. Galatasaray'ı sevindiren bu haber Florya'da keyifleri yerine getirdi.

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