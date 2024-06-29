Galatasaray'ı sevindiren hamle dün akşam geldi! Davinson Sanchez attı, Kolombiya gruptan çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2024’de D Grubu ikinci haftasında Kolombiya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. State Farm Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Kolombiya, 3-0 kazandı. Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Kolombiya’nın maçtaki 2. golünü kaydetti.

GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 6’ya yükselten Kolombiya, 1 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında ise Brezilya, Paraguay’ı 4-1 ile geçti ve puanını 4 yaparak ciddi bir avantaj elde etti.

DEĞERİNE DEĞER KATTI

Davinson Sanchez, Kolombiya’nın maçtaki 2. golünü kaydetmesinin ardından gösterdiği performansla değerine değer kattı. Galatasaray'ı sevindiren bu haber Florya'da keyifleri yerine getirdi.





