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Galatasaray'ı sordular, "Hertha Berlin" dedi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.03.2019 18:29 | Son Güncelleme

Liverpool'dan kiralık olarak Hertha Berlin forması giyen Marko Grujic'ten Galatasaray cevabı geldi.

Galatasaray'ı sordular, "Hertha Berlin" dedi!

Liverpool'dan kiralık olarak Hertha Berlin forması giyen ve zaman zaman adı Galatasaray ile anılan Sırp orta saha oyuncusu Marko Grujic'ten transfer açıklaması geldi.

Alman basınına konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Lazio ve Galatasaray seni istiyor. Liverpool seni göndermek isterse yine Hertha Berlin'de mi oynamak istersin" şeklindeki bir soru üzerine, "Evet, Hertha Berlin benim favori kulübüm. Burada çok daha uzun süre kalmak isterim. Eğer Liverpool beni göndermek isterse, Hertha Berlin'in bana tekrar teklif yapmasından çok memnun olurum" cevabını verdi.

'18 MİLYON EURO BEDEL, BÜYÜK BİR RAKAM'

Piyasa değerinin Hertha Berlin'de 5 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldiği hatırlatılan Grujic, "18, 5'ten büyük bir rakam tabii ki. [Gülüyor). Bu benim kısa bir sürede geliştiğimi gösteriyor. Özgüven ve çok çalışma ile bu gerçekleşti. Defansif olarak da zamanla daha iyi oldum" diye konuştu.

2016'da Kızılyıldız'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'da transfer edilen Grujic, Cardiff ve Hertha Berlin'de kiralık olarak forma giydi. Sırp milli oyuncu, bu sezon Hertha Berlin'de 17 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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Galatasaray Marko Grujic

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