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  4. Galatasaray'ı üzen haber! Kiralık olarak göndermişti, yeni takımında beğenilmedi... Geri dönüyor

Galatasaray'ı üzen haber! Kiralık olarak göndermişti, yeni takımında beğenilmedi... Geri dönüyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.04.2025 15:12
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Galatasaray'ın Alman ekibi Werder Bremen'e kiralık olarak gönderdiği Derrick Köhn için karar çıktı. Buna göre Werder Bremen oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını bildirdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ı üzen haber! Kiralık olarak göndermişti, yeni takımında beğenilmedi... Geri dönüyor
Derrick Köhn

Derrick Köhn

ALM Almanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Werder Bremen
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Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında Hannover'dan 3.35 milyon Euro karşılığı kadrosuna kattığı Derrcik Köhn'ü sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'e kiralık olarak göndermişti.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

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Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için Alman ekibinden karar çıktı. Buna göre Werder Bremen oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

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Bu durumda 26 yaşındaki Alman sol bek sezon sonunda Galatasaray'a dönecek. Köhn'ün Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer SV Werder Bremen galatasaray
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