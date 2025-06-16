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Galatasaray’ı yıkmıştı! Süper Lig'in golcüsü 35 yaşında İtalyan devi Milan'a transfer oluyor

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen fakat inişli çıkışlı grafiğiyle beklentileri karşılayamayan Ciro Immobile için İtalyan ekipleri arasında transfer savaşı çıktı! Hem Milan hem de Fiorentina, Immobile'nin durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray’ı yıkmıştı! Süper Lig'in golcüsü 35 yaşında İtalyan devi Milan'a transfer oluyor

Süper Kupa finalinde yıldızlaşan ve Galatasaray’ı adeta tek başına yıkan Immobile, Beşiktaş taraftarının da sevgilisi olmuştu fakat ilerleyen haftalarda skor üretmekte zorlanan ve camiayla bağ kuramayan Immobile’nin bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

İTALYA’YA DÖNECEK

Kariyerinde hem İtalya milli takımı hem de Lazio ile büyük başarılara imza atan bir dönem dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Immobile, kariyerinin sonlarına doğru yeniden Serie A’ya dönebilir!

Coriere dello Sport'un haberine göre Immobile, Serie A'ya geri dönmek istiyor. Bu sezon Beşiktaş'ta istediği performansı gösteremeyen Immobile için en ciddi iki seçenek Milan ve Fiorentina!

Golcü arayışlarını sürdüren Fiorentina, İtalyan yıldızı çok istiyor. Milan ise tecrübesiyle dikkat çeken Immobile’yi kadro rotasyonuna dahil etme amacında…

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YÜKSEK MAAŞI DERT!

Beşiktaş’ın transfer için İtalyan ekiplerine kolaylık sağlayacağı, Immobile’nin yüksek senelik ücretinen çıkmak için transfere onay vereceği de gelen haberler arasında!

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Anahtar Kelimeler:
Milan Ciro Immobile beşiktaş
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