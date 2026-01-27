SPOR

Galatasaray Icardi için karar verildi! Sözleşme tek şarta bağlı

SON DAKİKA Galatasaray Haberleri... Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım yıldız futbolcunun menajeri Pino ile İstanbul'da görüşerek şartlarını dile getirdi. Transfer için şartlar konusunda sona gelindiği iddia edildi.

Burak Kavuncu
Süper Lig devi Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşme görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı camia yıldız futbolcuyla en azından 1 yıl daha yoluna devam etmek isterken, Arjantinli ismin sözleşme görüşmelerinde 1+1 ya da direkt 2 yıl istediği öğrenildi.

TEK ŞART BULUNUYOR!

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi ve menajeri El Pino ile ile yaptığı görüşmede; Arjantinli golcünün maaşını yarıya düşürmesi halinde yeni sözleşme imzalayacaklarını bildirdi.

ICARDI VE MENAJERİ ORTA YOL ARIYOR...

Galatasaray, Arjantinli oyuncu ile ilk geldiği dönem yıllık 10 milyon euro maaş ile anlaşmıştı. Sözleşmesinin bitmesine 5 ay kalan yıldız oyuncunun maaşını yarı yarıya düşürme konusunda sıkıntı çıkarmadığı ama sözleşme süresi olarak çekinceleri olduğunu belirtti.

BU SEZON PERFORMANSI!

Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu dönem istenilen performansı gösteremeyen Arjantinli golcü buna rağmen bu sezon 14 karşılaşmada 9 gol atıp 1 de asist yaptı.
Öte yandan Mauro Icardi, iki gol daha atması halinde 72 gollü Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu ünvanını alacak.

