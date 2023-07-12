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Galatasaray, Icardi ile resmen anlaştı! Perşembe günü İstanbul'a geliyor...

12.07.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmazken, müjdeli haber Fransız basınından geldi. Suudi Arabistan'a transfer olmak istemeyen Arjantinli oyuncu için yeni gelişmeler yaşandı. Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Fransa'nın en ünlü gazetesi L'equipe, anlaşmanın çok yakın olduğunu duyurdu.

"ICARDI’NİN EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLMASINI BEKLİYORUZ"

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Hull City ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Icardi’nin en kısa zamanda aramızda olmasını bekliyoruz. Başkanımız da, yöneticilerimiz de kesin kararlı. Bunun için çabalıyoruz” demişti.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA

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Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi, 13 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a geliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın PSG ile 10 milyon Euro'ya anlaştığı öğrenilirken, bu parayı dört eşit taksitte ödeyeceği kaydedildi. Aslan, Arjantinli yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.


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Galatasaray'dan 3 yıllık dev anlaşma!Galatasaray'dan 3 yıllık dev anlaşma!
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