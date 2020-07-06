Galatasaray için Ivan Angulo iddiası

Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu kurmayı planlayan Fatih Terim, bu doğrultuda listesindeki isimleri yönetime vermeye başladı.
Kadrosunu gençleştirmek isteyen sarı kırmızılılar, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Palmeiras'la 2024 yılına kadar sözleşmesi olan ve şu an Brezilya 2. Lig ekiplerinden Cruzeiro'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki sağ açık Ivan Angulo'yu transfer etmek isteyen Cim Bom, transferde sıcak temaslarda bulundu.
Brezilya basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın, genç futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.
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