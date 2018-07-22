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Galatasaray için Robinho iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

Galatasaray Yönetimi, Terim'in isteği üzerine 34 yaşındaki Robinho'yu listenin başına aldı. Sivas ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız, Rodrigues satılırsa transfer edilecek.

Galatasaray için Robinho iddiası

Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar transfer arayışlarını sürdürürken listeye bir anda Sivasspor'un sol kanat oyuncusu Robinho da eklendi. Teknik Direktör Terim'in Sivasspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldıza sıcak baktığı ve bu transfer için onay verdiği ortaya çıktı.

TEKLİFLER MASAYA YATIRILACAK

Ancak Robinho'nun transferinin Garry Rodrigues'in satılmasına bağlı olduğu öğrenildi. Hollandalı futbolcu için yapılan teklifleri masaya yatıran G.Saray bu oyuncuyu satarsa Robinho'ya yönelecek.

EN CİDDİ TEKLİF S.MOSKOVA'DAN

Rodrigues için son olarak Spartak Moskova 9 milyon Euro'luk bir rakamla Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu hafta içersinde gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 4 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Sivas formasıyla 14 resmi maça çıkan Robinho 4 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı. 34 yaşında olması nedeniyle Brezilyalı yıldızın uygun bir rakama transfer edilmesi bekleniyor. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig robinho fatih terim

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