Galatasaray için Robinho iddiası

Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar transfer arayışlarını sürdürürken listeye bir anda Sivasspor'un sol kanat oyuncusu Robinho da eklendi. Teknik Direktör Terim'in Sivasspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldıza sıcak baktığı ve bu transfer için onay verdiği ortaya çıktı.
TEKLİFLER MASAYA YATIRILACAK
Ancak Robinho'nun transferinin Garry Rodrigues'in satılmasına bağlı olduğu öğrenildi. Hollandalı futbolcu için yapılan teklifleri masaya yatıran G.Saray bu oyuncuyu satarsa Robinho'ya yönelecek.
EN CİDDİ TEKLİF S.MOSKOVA'DAN
Rodrigues için son olarak Spartak Moskova 9 milyon Euro'luk bir rakamla Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu hafta içersinde gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 4 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon Sivas formasıyla 14 resmi maça çıkan Robinho 4 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı. 34 yaşında olması nedeniyle Brezilyalı yıldızın uygun bir rakama transfer edilmesi bekleniyor. (TAKVİM)
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