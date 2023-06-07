Galatasaray için son tarih 30 Haziran! Ödemeler yapılmazsa transfer yasağı gelebilir

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Galatasaray'da kaynak aranıyor. 30 Haziran'a itelenmiş birçok borcu bulunan sarı-kırmızılı yöneticiler arayışlara başladı.

500 MİLYON TL GEREKİYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Galatasaray'da hem maaşlar hem de yapılan eski transferler için yaklaşık 500 milyon liraya ihtiyaç var. 30 Haziran'a kadar yapılması gereken bu ödemeler aksatılırsa transfer yasağı gelebilir.

TORRENT VE PULGAR BAŞI ÇEKİYOR

Listenin başında Domenec Torrent ve ekibine 2.6 milyon Euro, Erick Pulgar için ise 450 bin Euro ödeme yapılması gerektiği yazıyor...



