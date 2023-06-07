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Galatasaray için son tarih 30 Haziran! Ödemeler yapılmazsa transfer yasağı gelebilir

07.06.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ı büyük bir ödeme yükü bekliyor. Sarı-kırmızılıların haziran ayında yapacağı biriken ödemeler yapılmazsa iş transfer yasağına kadar gidebilir. Galatasaray böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için şimdiden kolları sıvadı ve 500 milyon TL'lik kaynak arayışlarına başladı.

Galatasaray için son tarih 30 Haziran! Ödemeler yapılmazsa transfer yasağı gelebilir

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Galatasaray'da kaynak aranıyor. 30 Haziran'a itelenmiş birçok borcu bulunan sarı-kırmızılı yöneticiler arayışlara başladı.

500 MİLYON TL GEREKİYOR

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Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Galatasaray'da hem maaşlar hem de yapılan eski transferler için yaklaşık 500 milyon liraya ihtiyaç var. 30 Haziran'a kadar yapılması gereken bu ödemeler aksatılırsa transfer yasağı gelebilir.

TORRENT VE PULGAR BAŞI ÇEKİYOR

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Listenin başında Domenec Torrent ve ekibine 2.6 milyon Euro, Erick Pulgar için ise 450 bin Euro ödeme yapılması gerektiği yazıyor...


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