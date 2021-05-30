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Galatasaray iki transferi bitirdi!

30.05.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim nedeniyle transferde ağır kalmak istemeyen Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına hız verdi. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara’ya imza attırmaya hazırlanan Cim Bom, kiralık yıldızlar Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Heny Onyekuru için temaslara devam ediyor. Kaan Ayhan pazarlıkları başlarken, Kouyate ve Paulinho cephesinde de sıcak gelişmeler var. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmeleri...

Galatasaray iki transferi bitirdi!

Galatasaray, yurt içinde boşa çıkan oyunculardan ikisini şimdiden kaptı.Cim Bom, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ve Göztepe ile kontrat yenilemeyen Alpaslan Öztürk'le her konuda el sıkıştı.

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Cim Bom, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ile de her konuda el sıkıştı. Rakiplerinin de listesinde ol an iki ismi de hızlı davranarak kapan Galatasaray imza için yıldız isimlerin kontratının son günlerini bekliyor.

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DÜNYA YILDIZLARI GÜNDEMDE

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Orta sahaya takımı taşıyabilecek, net bir isim transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, Cheikhou Kouyate ve Paulinho'yu gündemine almıştı.Kouyate için Crystal Palace ile görüşmelerini sürdüren Aslan, Senegalli futbolcuyla da pazarlıklara başladı.

PAULINHO İLE TEMASLAR BAŞLADI

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Karantina kısıtlamaları nedeniyle Brezilya'dan, Çin'e dönemeyen Paulinho da takımı Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Cim Bom da Sambacı'nın bu fikrini hayata geçirmesini bekliyor. Paulinho bonservisini eline alırsa Galatasaray temaslarını yoğunlaştıracak.

KAAH AYHAN İLE EL SIKIŞILDI

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Geçen sezon Sassuolo'ya kaptırılan Kaan Ayhan için Cim Bom yine devrede. Şu anda A Milli Takım'da bulunan 26 yaşındaki futbolcu ile görüşen Galatasaray, tecrübeli oyuncuyla el sıkıştı. Aslan şimdi gözünü İtalyan ekibine çevirdi. Önümüzdeki günlerde Sassuolo ile pazarlık masasına oturacak olan Aslan, 3.5 milyon Euro'luk bonservis teklif edecek. Hatırlanacağı üzere Kaan, geçen sezon başında Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro karşılığında Çizme ekibine gitmişti.

EMRE AKBABA VE ÖMER BAYRAM

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İç transferde Marcao ile nikah tazeleyen Galatasaray'da sıra Ömer Bayram ile Emre Akbaba'ya geldi. Galatasaray kariyerlerinde inişli-çıkışlı performans sergileyen iki oyuncu için de Terim, 'Kalsın' raporu verdi. Rotasyonu geniş tutmak isteyen Cim Bom, senede 1.7 milyon Euro kazanan Emre Akbaba'ya yeni sözleşmesinde 1 milyon Euro teklif etmeyi planlarken, Ömer'e de yine 400 bin Euro karşılığında imza attırmayı hedefliyor.

HALİL İÇİN 8 MİLYON EURO...

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Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru... Galatasaray 3 kiralık ismiyle de yola devam etmek istiyor. Ancak bu yıldızlara yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek çok da kolay gözükmüyor. Fatih Terim'in devreye girmesiyle Fernandes için Benfica'yı ikna eden Aslan, Portekiz ekibinin kapısını 1 milyon Euro kiralama bedeliyle yeniden çaldı, görüşmeler sürüyor. Halil'in yükselişini gören Brentford ise EURO 2020'de değerini artırması beklenen yıldızı için Aslan'dan 8 milyon Euro istedi.

ONYEKURU HAKKINDA KARAR VERİLDİ

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Cim Bom farklı formülleri İngiliz ekibine sunmaya hazırlanıyor. Onyekuru için ise 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu Galatasaray'a yüksek geldi. Cim Bom'da hedef; Nijeryalı yıldızın bonservisini 3 milyon Euro'ya düşürmek.


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