Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk Mauro Icardi'nin kalma şartını açıkladı!

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, 23'üncü şampiyonluğun ardından 343 Digital YouTube kanalına konuk oldu. Öztürk burada yaptığı açıklamada, gelirlerin direkt bankalara ve blokeli hesaplara gittiğini ve Icardi’nin kalması için sponsorluk görüşmelerinin yapıldığını belirterek, “Elması, cam parçası zannederken, biz tozunu attırdık. Icardi de sahanın ve rakiplerin tozunu attırdı. Icardi bir sene önce Galatasaray’a gelseydi, Arjantin Milli Takımı’nda izlerdiniz” ifadelerini kullandı.

ICARDI SÖZLERİ...

Dursun Özbek’in Mauro Icardi’nin Galatasaray’da kalması için sponsorluk görüşmeleri yürüttüğünü açıklayan Öztürk, “Icardi bu sene şampiyonluğumuza pek çok katkı sağladı. Bizim çok önemli bir oyuncumuz. Önümüzdeki sene de kadromuzda tutmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Başkanımız muhtelif kuruluşlarla Icardi için sponsorluk görüşmeleri yapıyor. Böyle bir sponsorluk gelirse Icardi kalır” ifadelerini kullandı.

ONLAR 4’ÜNCÜ YILDIZI TAKMADAN, BİZ 5’İNCİ YILDIZI TAKACAĞIZ

Seçim dönemi ve geride kalan 1 yıllık görev süresine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray’da neyi hayal edersiniz? Şampiyonluğu… Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmayı. Hayal ettiğimiz her şeyi Dursun Özbek liderliğinde başardık. 2018’de Mustafa Cengiz kazanınca dışarıdan taraftar olarak destek verdik ama gölge kabine gibi devamlı işin içinde olduk. 2021 seçimine Dursun Özbek ile beraber girmek istedik ama kendisi arzu etmedi. 2022 seçiminde bize liderlik etmeye karar verdi ve yola devam ettik. Bu bir koalisyon veya birleşme değil. Ben sadece lider gelene kadar ekibi muhafaza ettim. Dursun Özbek, inşallah uzun yıllar liderliğimizi yapacak ta ki biz 5’inci yıldızı görene kadar. Başkaları 4’üncü yıldızı görmeden, biz 5’inci yıldızı görmüş olacağız. Onlar 5’inci yıldızlarını kendi etiketlerinde, kendi dolaplarında, hangi matbaada bastırırlarsa orada kullanırlar” dedi.

OKAN HOCA İLE ÖNCEDEN ANLAŞMIŞTIK

Metin Öztürk, 30 Nisan seçimlerinden önce Okan Buruk ile anlaştıklarını fakat daha sonra Dursun Özbek liderliğinde yolda devam ettiklerinde kararın Dursun Özbek’e ait olduğunu açıkladı. Öztürk konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Biz 30 Nisan’daki seçimden önce Okan Buruk ile anlaşmıştık. Dursun başkanımız liderliğinde yola devam ederken bu konuyu hiç konuşmadık. Çünkü bizde başkanlık var, başkan karar verir. Seçimden sonra bu konu gündeme geldiğinde ‘Biz devam etseydik Okan Buruk ile devam edecektik ama artık biz Dursun Özbek liderliğinde olan bir ekibiz. Dursun Özbek kimle anlaşırsa onunla devam ederiz’ demiştik. Okan Buruk, Galatasaray’ın evladı. Bundan önce Akhisar’da bir Türkiye Kupası, Başakşehir’de Süper Lig şampiyonluğuyla çok genç yaşına rağmen kendini kanıtlamış. Okan Hocamız, liderimiz Dursun Özbek ve müthiş bir Galatasaray sevdalısı bizim için büyük şans Erden Timur… Herkes Galatasaray ile yatıp, Galatasaray ile kalkmaya başladı. Ben çok net hatırlıyorum. Erden Timur yurt dışı seyahatinden dönerken gelip tesiste yatmıştı. Bu aslında Galatasaray’ın bugünkü başarısını gösteriyor ve Galatasaray’a dikkat edin Galatasaray hep kaotik dönemlerden şampiyon çıkmıştır.”

ERDEN TİMUR TRANSFER İÇİN GİDİYOR

Erden Timur’un transfer çalışmaları için yurt dışına çıkacağını da açıklayan Öztürk, “Erden Timur transfer görüşmeleri için yurt dışına gidiyor. Dolayısıyla bir şeyi küçülterek büyütemezsiniz. Büyütmek de çok para harcamak değil. Digiturk’ten 500 milyon dolar alındığı dönemde büyük takımların bütçeleri 100 milyon dolar seviyesindeydi. Bu sene 32 milyon Euro civarı maaş bütçemiz vardı. Erden Timur çalışkanlığı, ahlakı ve açık fikirliliği bu başarıyı getirdi. Gitmek isteyen oyuncuları da kalmaya ikna etti” ifadelerini kullandı.

FLORYA’DAN GALATASARAY’A DEV GELİR

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, göreve geldikleri andan itibaren sıkı bir çalışmayla Galatasaray Adası’nı açtıklarını söyledi ve kulübün diğer gayrimenkul projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, Galatasaray’ın Florya’dan 10 milyar TL net gelir gelir beklediğini sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

“Biz 1 ay gibi kısa sürede Galatasaray Adası’nın inşasını yaptık. Bu yaz üyelerimiz adadan faydalanacak. Futbol takımımız ekim-kasım gibi Kemerburgaz’a taşınır. Biz Florya’da 2 sahada antrenman yapıyoruz. Yeni tesisimizde 6 tane yeni nizami sahamız olacak. Orada bir yer daha kiralayıp bunu 8 nizami sahaya çıkarabiliriz. Florya’da kiracısı olduğumuz, kendimize ait olan yeri 1 milyar 85 milyon TL + KDV ödeyip tapusunu aldık. Florya’dan 10 milyar TL civarında bir net gelir hedefliyoruz. Mecidiyeköy’den 1,5 milyar TL civarı gelir bekleniyor. Orada satışlar devam ediyor. Florya’da ilk temeli attıktan sonra 1. etaptan yaklaşık 2,5-3 milyar TL’lik bir satış bekliyoruz. Mutlaka dünyaca ünlü bir marka ile anlaşacağız konut projesi ile ilgili… Bütün borcumuzu ödeyip 2024 Mayıs’a kadar Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız. Borcunuz olmasa 1 milyar TL gibi büyük bir rakamı ödemekten kurtulacaksınız. Galatasaray sadece futboldan ibaret değil. Diğer branşlara da yatırım yapacağız. Olimpik sporlar da önemli. Dünya çapında futbolcuları daha rahat çekebileceğiz artık hedefimiz çeyrek final değil final olacak. Kulüpler kendi kaynaklarını yaratamazsa taşıma suyuyla değirmen dönmez. Birilerinden para istemekten bankalara el açmaktan kurtulmalısınız.”

HERKES KENDİ BULANIK SUYUNDA YÜZSÜN, GALATASARAY TERTEMİZ

Öztürk, “Kadromuzdan hiçbir futbolcuyu bırakmak istemiyoruz. Okan Buruk’un bizden talepleri var. Erden Timur da sonuna kadar bunun peşinde. Şampiyonlar Ligi’ne gidecekseniz zaten görüştüğünüz oyuncular da o seviyede. İsim ifade etmek istemiyoruz çünkü 7-8 milyon euro vereceğiniz bir adam 12-13 milyon Euro’ya fırlıyor. Galatasaray’ın talip olduğu oyuncuyu başkaları alamayınca ‘Galatasaray aslında onu 2 katı fiyata aldı’ diyorlar. Kimse suyu bulandırmasın, herkes kendi bulanık suyunda yüzsün. Galatasaray tertemiz, pırıl pırıl suda Avrupa’ya doğru gidiyor” dedi.

BANA KALSA 5 YILLIK SÖZLEŞME YAPARIM

Galatasaray 2'inci Başkanı Metin Öztürk, konuşmasına devam ederken Okan Buruk’un sözleşmesiyle ilgili sorulara “Bana kalsa biz Okan Hoca ile 5 yıllık anlaşma yaparız. Ama seneye seçim var. Kulüp bir önceki hocada sıkıntı yaşadı. Torrent ile tazminat davası devam ediyor. Burada her bir taraftarın parası ve ahı var. Galatasaray'ın hakkını yemeyecek ve yedirmeyeceksiniz. Sezon biter, biz tekrar seçilirsek, tabii ki Okan Buruk ile devam ederiz” yanıtını verdi.

OKAN HOCA’DAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ!

Okan Buruk ile ilgili konuşmasına devam eden Öztürk, “Buradan Okan Hoca’ya bir mesajım var. Çok küçük bütçelerle farklı takımlarda şampiyonluk yaşadınız. Burada eliniz çok geniş. Çok şey bekliyoruz sizden… Şampiyonlar Ligi konusunda gerçekçi olmak lazım. Öncelikle önümüzdeki ön elemeleri geçmemiz lazım. Tabii ki kendi başarımıza odaklanacağız. Önce bu iki ön elemeyi geçeceğiz, kolay takım diye bir şey yok. Hazırlıksız olduğunuz zaman başınıza neler geldiğini görüyorsunuz. En önemli avantajımız bir Dursun Özbek, iki Erden Timur. Bizde bütün transferler kampa yetişecek” ifadelerini kullandı.

FIRAT DEVELİOĞLU’NA KIZGINIM, KIRGINIM

30 Nisan’daki seçimin iptaline ilişkin davayı açan Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu hakkında da açıklamalarda bulunan Öztürk, “Fırat Develioğlu’na kızgınım, kırgınım. O gün ne dediysem arkasındayım. Fırat Bey’in kendi özgür iradesidir ama onun mahkemeye başvurmasını gerektirecek bir durum olduğunu o gün de düşünmüyordum, bugün de düşünmüyorum. Galatasaray’ın mahkeme kapılarında olmasını doğru bulmuyorum. Bugün o seçimin iptal edilip Dursun Özbek liderliğinde bu kadronun gelmesi ve şampiyon olmamız, o günkü mahkeme kararını ya da mahkemeye başvuruyu ya da sonucu doğru bulmamı gerektirmez. Yanlış yanlıştır. Benim lehime veya Galatasaray’ın lehine olmasının herhangi bir kıymeti yok. Adalet herkese lazım. Biz 30 Nisan seçiminden önce Dursun Özbek ile defalarca konuştuk ama ikna edemedik liderlik konusunda. Seçimin iptalinden sonra ikna çabalarımızı sürdürdük. Sadece biz değil, tüm Galatasaray camiası Dursun Özbek’in liderliğinde bir araya gelinmesini arzu etti. Başkanla 15 dakika kahve içtik ve el sıkıştık. Bence Dursun Özbek’in Galatasaray Başkanı olması Galatasaray’ın bundan sonraki en az 30 yılını ekonomik olarak kurtarmıştır” şeklinde konuştu.

BİTMEK ÜZERE OLAN İKİ TRANSFER VAR

Galatasaray’ın bitmek üzere olan iki transferi olduğunu açıklayan Öztürk, “Şu an netleşmiş, bitmek üzere olan iki transferimiz var. Ama mutlaka Erden Bey daha iyi biliyordur, mevcut döneceklerden bahsetmiyorum. 4 ya da 5 tane Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak çapta transferimiz olacak” diye konuştu.

YÖNETİM SÜRESİ 2 YILA İNİYOR

10 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Tüzük Tadil Genel Kurulu’nda yönetim sürelerinin 3 yıldan 2 yıla indirilmesini istediklerini açıklayan Öztürk, “Biz zorunluluklar dışında sadece yönetim süresini 3 yıldan 2 yıla indirilmesini getiriyoruz. Bundan önce zaten 2 yılmış. Denmiş ki, ‘Tam işi öğrenmeye başlıyoruz bir daha seçime gidiyoruz, kaos oluyor’ ama şunu gördük ki Galatasaray’da bu 23 şampiyonluğun kazanıldığı her sıkıntılı süreçte Galatasaray şampiyon olup çıkmış ve yönetimler ortalama 19 ay görevde kalmış. Görev süresini 3 yıldan 2 yıla indirerek genel kurullara güven tazeleme fırsatı tanıyacaksınız. Genel kurul, ya ‘Evet, harika. Çok başarılı oldunuz, yürüyün arkadaşlar’ diyecek ya da ‘Yok kardeşim, siz ne söylediyseniz yapmadınız. Kenara çekilin’ diyecek” dedi.

