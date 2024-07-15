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Galatasaray ikinci maçında, gözler Icardi'de

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.07.2024 13:07
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İSTANBUL,(DHA)- Sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, ikinci sınavına çıkıyor. Son şampiyon, bugün saat 20.30'da Alman temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Heyecanlı karşılaşma, sadece D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray ikinci maçında, gözler Icardi'de
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında güç depolamaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, bugün yeni bir rakiple mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Linz şehrinde Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşmada, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf karşısına çıkacak.

ICARDI OYNAYACAK MI?

Süper Lig'in son şampiyonu, Alman rakibi karşısında Batshuayi, Zaha, Mertens ve Tete gibi yıldızlarıyla galibiyet arayacak. Kampa geç katılan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin müsabakada oynayıp oynamayacağına ise maç saatinde teknik ekip karar verecek.

Euro 2024
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Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
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