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  4. Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürüyor

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.01.2020 19:15 | Son Güncelleme

Ligde şampiyonluk yarışına dahil olmak Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürüyor

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar, akşam idmanında ise 19 yaş altı takımıyla 11'e 11 çift kale taktik oyun oynadı.

Oyunculardan Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı'nın doğum günü takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
antrenman Futbol Galatasaray süperlig

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