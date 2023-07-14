SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray ile adı anılan Fred kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fred hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Futbol kariyeri ve hayatı!

Galatasaray ile adı anılan Fred kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fred hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Futbol kariyeri ve hayatı!

14.07.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Manchester United'ın yıldızı Fred için teklif yaptı. Fakat teklif reddedildi. Suudi Arabistan ekiplerinin de ünlü futbolcunun peşinde olduğu konuşuluyor. Galatasaray'ın aldığı ret yanıtının ardından teklifi yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Fred kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fred hangi takımda ve pozisyonda oynuyor?

Galatasaray orta sahaya takviye için harekete geçti ve Manchester United'ın yıldızı Fred'a ilişkin teklifte bulundu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United'ın bu teklifi olumsuz karşıladı. Fred vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte bu gelişme sonrası gündem olan Galatasaray'ın yeni gözdesi Fred hakkında merak edilenler...

RED KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Fred, 5 Mart 1993 yılında Belo Horizonte, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. orta sahada görev yapmaktadır. 169 cm boyundadır. 32 kez milli forma giymiştir. Sol ayaklıdır. Internacional'de futbola başlamıştır. Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giymiştir. 408 maçta 36 gol 43 asist üretmiştir.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün Manchester United forması giyen Fred'e talip olduğu öne sürüldü. İtalyangazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Fred'i kadrosuna katmak için Manchester United'a ilk teklifini sundu. Fakat Manchester United bu teklifi olumsuz karşıladı ve teklif reddedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan piyangosu Galatasaray'a da vurdu!Suudi Arabistan piyangosu Galatasaray'a da vurdu!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray atan yaşında formaları ekipleri united forması

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! 64 yerinde morluklar...

5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! 64 yerinde morluklar...

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.