Galatasaray ile adı anılan Fred kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fred hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Futbol kariyeri ve hayatı!

Galatasaray orta sahaya takviye için harekete geçti ve Manchester United'ın yıldızı Fred'a ilişkin teklifte bulundu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United'ın bu teklifi olumsuz karşıladı. Fred vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte bu gelişme sonrası gündem olan Galatasaray'ın yeni gözdesi Fred hakkında merak edilenler...

RED KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Fred, 5 Mart 1993 yılında Belo Horizonte, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. orta sahada görev yapmaktadır. 169 cm boyundadır. 32 kez milli forma giymiştir. Sol ayaklıdır. Internacional'de futbola başlamıştır. Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giymiştir. 408 maçta 36 gol 43 asist üretmiştir.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün Manchester United forması giyen Fred'e talip olduğu öne sürüldü. İtalyangazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Fred'i kadrosuna katmak için Manchester United'a ilk teklifini sundu. Fakat Manchester United bu teklifi olumsuz karşıladı ve teklif reddedildi.

