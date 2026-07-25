Okan Buruk ile ters düşmüştü! Galatasaraylı isim kulüp arıyor

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürürken takımdan ayrılması beklenen isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda savunma hattındaki yabancı oyuncu planlaması kapsamında Victor Nelsson'un geleceğiyle ilgili önemli bir süreç yaşanıyor.

OKAN BURUK İLE TERS DÜŞMÜŞTÜ

Danimarkalı stoper Victor Nelsson, son dönemde Galatasaray'daki en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Okan Buruk ile yaşadığı fikir ayrılıklarının ardından kiralık olarak takımdan ayrılan deneyimli futbolcu, forma giydiği ekiplerde beklenen sürekliliği sağlayamayınca yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü.

ACİL KULÜP ARIYOR

Daha önce farklı dönemlerde Galatasaray'da devam etmek istemediğini dile getiren Nelsson, buna rağmen Avusturya kampı kadrosuna dahil edildi. Ancak kulüp yönetiminin, kamp performansından bağımsız olarak tecrübeli savunmacının yeni sezonda farklı bir takımda forma giymesi için transfer çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Galatasaray'ın, yabancı oyuncu kontenjanını daha verimli kullanabilmek adına Nelsson için uygun bir kulüp bulmayı hedeflediği ve ayrılık ihtimalinin giderek güç kazandığı belirtiliyor.