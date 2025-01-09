Galatasaray ile anlaşan İlkay Gündoğan'ın imza tarihi belli oldu!

Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak İlkay Gündoğan adım adım Galatasaray'a geliyor. İngiliz deviyle sözleşmesi biten yıldız oyuncu sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti.
Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılıların kendisine yaptığı teklifi düşünmeden kabul etti. Manchester City'nin kendisine sözleşme uzatma teklifi yapmamasının ardından ayrılma kararı alan İlkay, kariyerinin son imzasını Galatasaray'a atacak.
Manchester City ile sezon sonunda ayrılacak İlkay Gündoğan, yeni sezonun başlamasıyla bir aksilik olmaması durumunda Galatasaray'a imza atacak.
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