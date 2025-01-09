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Galatasaray ile anlaşan İlkay Gündoğan'ın imza tarihi belli oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.01.2025 14:44
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transferinde önemli aşama kaydettiği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların İlkay Gündoğan'ı ikna ettiği ve sezon sonunda yıldız oyuncuyu kadrosuna katacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu önümüzdeki yıl kadrosuna katacak.

Galatasaray ile anlaşan İlkay Gündoğan'ın imza tarihi belli oldu!
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak İlkay Gündoğan adım adım Galatasaray'a geliyor. İngiliz deviyle sözleşmesi biten yıldız oyuncu sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

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Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılıların kendisine yaptığı teklifi düşünmeden kabul etti. Manchester City'nin kendisine sözleşme uzatma teklifi yapmamasının ardından ayrılma kararı alan İlkay, kariyerinin son imzasını Galatasaray'a atacak.

YENİ SEZONDA GELİYOR

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Manchester City ile sezon sonunda ayrılacak İlkay Gündoğan, yeni sezonun başlamasıyla bir aksilik olmaması durumunda Galatasaray'a imza atacak.

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İlkay Gündoğan galatasaray
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