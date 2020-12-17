Galatasaray ile Beşiktaş, Salih Uçan yarışında

Süper Lig’de sezon devam ederken, kulüpler transfer çalışmalarına da hız verdi.

Aytemiz Alanyaspor ile gösterdiği performans ile dikkat çeken Salih Uçan, Galatasaray ve Beşiktaş’ın radarına girdi.

Devre arası transfer döneminde Salih için resmi temaslara başlamaya hazırlanan Beşiktaş ve Galatasaray, Alanyaspor ile masaya oturacak.

Akdeniz ekibi ile bonservis konusunda anlaşma sağlayan kulüp Salih’i kadrosuna katacak.

26 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor’da kalması halinde gözler sezon sonuna çevrilecek. Yeni sezon öncesi serbest kalacak Salih, anlaşma sağlayacağı takımın formasını giyecek.

Bucaspor altyapısından yetişen Salih, 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2014’de Roma’ya kiralanan Salih, daha sonra Sion ve Empoli formaları giydi. Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile 2 yıllık sözleşeme imzalayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Akdeniz ekibi ile çıktığı 47 maçta 2 gol attı, 5 asist yaptı. (NTV Spor)

