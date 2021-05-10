Galatasaray ile Denizlispor 42. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 42. kez birbirlerine rakip olacak.

İki ekip arasında geride kalan 41 maçın 27'sini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı takımın toplam 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 6-1 kazandı.

- Denizli'deki maçlar

Galatasaray, 1983-1984 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde Denizli'de 20 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 3'ünü yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gol gördü.



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