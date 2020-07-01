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Galatasaray, ilk transferini yaptı... Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.07.2020 18:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın, Anagold 24 Erzincanspor’un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi. Son dönemde adı 3 büyüklerle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden Sarı-kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı ifade edildi.

Galatasaray, ilk transferini yaptı... Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı!

Galatasaray'ın, Anagold 24 Erzincanspor’un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi. Son dönemde adı 3 büyüklerle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden Sarı-kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı ifade edildi. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

GALATASARAY TRANSFERE DEVAM EDECEK!

Öte yandan kiralık futbolcular Seri, Lemina ve Onyekuru’nun ise Galatasaray‘daki geleceği önümüzdeki hafta menajerlerinin kulübe davet edilmesi ile netleşecek. Futbolcuların Galatasaray‘da oynamak istemeleri ise süreci hızlandıracak gibi görülüyor. Sarı-kırmızılıların önceliği ise Onyekuru olacak. Ancak Monaco Kulübü’nün satış listesine koyduğu futbolcunun taliplerinin çok olması transferi az da olsa zorlayacak gibi. Onyekuru’nun ise Galatasaray‘da mutlu olması 1 yıl daha kiralama formülünü ön plana çekiyor.


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ne bomba ama
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