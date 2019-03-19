SPOR

Galatasaray'ın 2019/20 sezonunda giyeceği formanın basına sızdığı iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yeni sezonda iç sahada giyeceği iddia edilen forması sosyal medyaya sızdı. Galatasaray'ın yeni forması, taraftarlar tarafından tam not aldı.

İşte 2019/20 sezonunda bazı kulüplerin giyeceği formalar...

Kulüplerin yeni sezon formaları (2019-2020)

Atletico Madrid - Ev sahibi forması

Atletico Madrid - Ev sahibi forması

Chelsea - Ev sahibi forması

Chelsea - Ev sahibi forması

Inter - Ev sahibi forması

Inter - Ev sahibi forması

Roma - Ev sahibi forması

Roma - Ev sahibi forması

Tottenham - Ev sahibi forması

Tottenham - Ev sahibi forması

Galatasaray - Ev sahibi forması

Galatasaray - Ev sahibi forması

Galatasaray - Maç önü antrenman forması

Galatasaray - Maç önü antrenman forması

Galatasaray - Deplasman forması

Galatasaray - Deplasman forması
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Galatasaray forma

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